Extinguido un incendio sin heridos en una vivienda de Cincovillas

Extinguido un incendio de una vivienda de Cincovillas sin causar heridos. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid evitaron este sábado la propagación de un incendio de una vivienda de la Calle El Cañuelo en el municipio de Cincovillas, pedanía del municipio de Puentes Viejas, que no causó heridos ni intoxicados.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid fue a las 20.20 horas en la que avisaron de un fuego que comenzó como un incendio de chimenea, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuego afectó a la cubierta de madera de una hilera de viviendas unifamiliares, pero finalmente solo se vieron afectadas dos viviendas.

En un primer momento, los bomberos sanearon la cubierta para evitar rebrotes del fuego y tras dos horas de trabajo el incendio quedó extinguido. Guardia Civil investiga los hechos.