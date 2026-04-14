Fallece un trabajador tras golpearse la cabeza con un toro mecánico en Vicálvaro

Personal sanitario y Policía Municipal de Madrid en el lugar de un accidente laboral mortal en Vicálvaro - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 ha fallecido este martes tras golpearse la cabeza con un toro mecánico que estaba maniobrando mientras trabajaba en el distrito madrileño de Vicálvaro en un suceso que ahora está bajo investigación de la Policía Municipal de la capital.

Los hechos se han producido sobre las 13.45 horas en la calle Boyer, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima, que estaba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia del golpe.

Tras 20 minutos de maniobras de reanimación, el equipo sanitario ha confirmado el fallecimiento, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Por su parte, una psicóloga de Samur-Protección Civil ha asistido en el lugar a los compañeros de trabajo.