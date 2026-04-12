Una familia y un joven de 17 años tuvieron que ser rescatados tras desorientarse en la sierra

Archivo - Arroyos en el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una familia de excusionistas y un joven de 17 años tuvieron que ser rescatados ayer por miembros del GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo regional de Bomberos) tras desorientarse en la sierra, han informado los servicios de emergencia 112-Comunidad de Madrid.

Los rescates se produjeron en la tarde noche de este sábado. El primer grupo de rescatados fue el compuesto por una familia, integrada por cinco adultos y dos menores, en la Senda Herreros, en la ladera sur de los Siete Picos, cerca de Cercedilla.

El segundo rescate fue el de un joven de 17 años en la Cresta de los Claveles, en Peñalara. Ambos rescates fueron resueltos por el GERA sin necesitar ningún tipo de atención sanitaria.