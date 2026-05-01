'Feos' plantea en Teatros del Canal una mirada sobre la belleza y lo diferente a través de marionetas hiperrealistas

Archivo - Foto promocional del montaje 'Feos', este fin de semana en Teatros del Canal - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La directora chilena Aline Kuppenheim ha advertido de que la exposición en redes sociales está provocando una sociedad "más cruel e insegura", una idea que atraviesa su montaje 'Feos', que se representa hasta el sábado en los Teatros del Canal y que aborda la relación del ser humano con la belleza, la diferencia y la aceptación.

La obra, basada en 'La noche de los feos' de Mario Benedetti y adaptada por Guillermo Calderón, parte del encuentro entre dos personas con deformidades físicas que coinciden en la fila de un cine y encuentran en el otro "una posibilidad de hablar, de vincularse, de poder por fin ser visto de otra manera".

La propuesta pone el foco no solo en la anécdota del encuentro, sino en cómo viven esa diferencia sus protagonistas. "El tema del cuento tiene que ver con cómo se sienten estas personas", ha explicado Kuppenheim, que subraya que la obra busca acercar al espectador a una experiencia que normalmente "no les vas a preguntar directamente".

"Es un tema que nos acompaña toda la vida, pero siento que cada vez más en el mundo en que vivimos la apariencia y la discriminación se van haciendo más fuertes", ha señalado Kuppenheim en una entrevista con Europa Press, en la que ha definido el espectáculo como "una suerte de tesis acerca de la belleza y su opuesto, la fealdad".

La directora ha subrayado que los cánones actuales son "100% culturales" y que, además, "cambian", por lo que considera que no responden a algo innato. Sin embargo, ha advertido de que hoy en día "los cánones están cada día más homogéneos".

"Hay como un solo tipo de belleza posible hoy en día o muy pocos tipos de bellezas posibles, muy poca pie a la diversidad", ha afirmado, al tiempo que ha puesto como ejemplo el uso de tratamientos estéticos que uniformizan los rostros.

Asimismo, ha alertado de que esta presión comienza a edades tempranas: "Ya las niñitas a los siete años empiezan a seguir rutinas de 'skincare' y de maquillaje".

En esta línea, ha señalado también el papel de la industria estética, que considera cada vez "más fuerte, más poderosa, más inmiscuyéndose en todos los ámbitos de nuestra vida", lo que contribuye a reforzar estos modelos y a dificultar aún más encajar en ellos.

MÁS "CRUELES" POR EL EFECTO DE LAS RRSS

La directora también ha reflexionado sobre el impacto de las redes sociales, que, a su juicio, agravan estas dinámicas. "Somos más crueles y la crueldad también tiene que ver con la inseguridad, ¿no?", ha señalado al ser preguntada por si estas plataformas hacen a la sociedad más dura con la imagen de los demás.

Al hilo, ha advertido de que estas conductas "no es solamente un problema de niños" y que sus consecuencias afectan "al conjunto de la sociedad", en ámbitos como la salud mental o la violencia.

Kuppenheim ha apuntado al anonimato como un factor clave en este contexto, al permitir que "las personas puedan decir lo que quieran sin medir mucho las consecuencias de quién está al otro lado".

'Feos' se construye a partir de marionetas de aproximadamente 1,20 metros, "muy realistas en su apariencia, en sus movimientos y en sus emociones", que, según la directora, logran que el público "salga muy conmovido".

MARIONETAS HIPERREALISTAS PARA HABLAR DE LO HUMANO

Estas figuras han sido elaboradas íntegramente por la compañía Teatro y su Doble, que desde 2005 desarrolla su trabajo de forma autodidacta. "Todo lo que el público ve en el escenario está hecho por nosotros", ha destacado.

Además, ha explicado que el proceso de creación ha sido singular, ya que el texto fue escrito cuando los muñecos ya existían: "Él escribió la obra cuando ya los muñecos existían, es decir, escribió particularmente para estos muñecos".

En este sentido, ha reivindicado el uso de marionetas para público adulto, un ámbito que, según ha indicado, ha crecido en los últimos años. "Los adultos encontramos un espacio muy necesario y poco ejercitado en las marionetas", ha señalado, al permitir "volver a mirar el mundo de una manera más metafórica".

"MUCHAS PERSONAS SE SIENTEN FEAS SIN SERLO"

Más allá de la crítica social, Kuppenheim ha subrayado que el objetivo de la obra es provocar una reflexión en el espectador. "Mirar de otra manera, mirar más empáticamente a los otros, pero sobre todo a sí mismo", ha señalado sobre lo que le gustaría que el público no olvidara al salir de la sala.

En este sentido, ha apuntado que muchas personas "se sienten feas en la vida", incluso cuando no lo son, lo que atribuye a la presión social y a los estándares estéticos. "Son personas que tú las miras y dices objetivamente esta persona no es fea, es más, es bonita, es linda, pero se siente fea", ha explicado.

Así, la obra plantea un acercamiento a la experiencia de quienes viven fuera de los cánones de belleza, con el objetivo de cuestionar prejuicios y fomentar una mirada más comprensiva sobre la diferencia.

"Es un buen ejercicio porque estás 50 minutos escuchando lo que hablan personas con las que tú probablemente no te vas a relacionar", ha señalado, destacando el potencial del montaje para generar una mirada distinta ante la diferencia.

"Después de ver la obra suelen decir 'no son feos', porque pudieron conocerlos y desarrollar afecto. La percepción de lo feo o lo bello cambia de acuerdo al sentimiento", ha concluido.