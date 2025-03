La I Feria del Cómic de Madrid abre sus puertas este jueves en Matadero con la charla de Richard McGuire en Cineteca

Las 36 casetas de venta abrirán hoy de 16 a 20 horas y el resto de días lo harán en horario continuo, de 11 a 20 horas

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Cómic de Madrid abrirá sus puertas este jueves en Matadero con la charla del diseñador gráfico americano Richard McGuire y las 36 casetas de venta de las librerías, dentro de la programación que celebra la historieta como arte y como medio para pensar la ciudad, los hogares y los multiversos.

En un comunicado, la organización del evento ha señalado que el colaborador de 'The New Yorker' será el encargado de inaugurar la feria en la Cineteca con una conferencia, a las 18.30 horas, sobre la novela gráfica 'Aquí' y su adaptación a la gran pantalla, 'Here' (Robert Zemeckis, 2024), que se proyectará a continuación.

Le acompañarán la periodista y directora de Cultura de la Cadena SER, Pepa Blanes, y la periodista, crítica e investigadora, Elisa McCausland, comisaria de la Feria del Cómic.

Tras la charla, McGuire firmará en la caseta central de firmas. Junto a él, la primera jornada firmarán ejemplares de sus obras Luis Durán, Íñigo Aguirre, Luis Durán, Clara de Frutos y Isa Duarte.

"Esperamos que esta primera Feria del Cómic de Madrid sea un lugar de encuentro para todo tipo de públicos, todo tipo de asistentes, desde quienes tienen esta oportunidad única para descubrir el maravilloso mundo de la historieta, del cómic, de la novela gráfica, hasta los más fieles a la viñeta y todos ellos podrán conversar con autoras, autores de nuestro cómic", ha señalado la comisaria.

Así, hasta el domingo 30, Matadero se convertirá en el epicentro del mundo de la viñeta con más de un centenar de autores y autoras, 200 sesiones de firma, talleres, cine y podcast en directo. Las casetas de venta estarán abiertas este jueves de 16 a 20 horas. El resto de días lo harán en horario continuo, de 11 a 20 horas.