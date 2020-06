El festival Mad Cool se celebrará del 7 al 10 de julio de 2021

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Mad Cool se celebrará del 7 al 10 de julio del año que viene una vez suspendida la edición de este año por la crisis del coronavirus, según ha indicado la organización en un comunicado.

Además, ha incidido en que el próximo 8 de julio se comunicarán los primeros nombres del cartel musical con bandas que ya estaban programadas para este año y nuevos artistas que se sumarán al elenco de conciertos.

De hecho, ha asegurado que la próxima edición "va a ser irrepetible" en la que habrá "muchas sorpresas y grandes momentos" disfrutando de la "magia de la música".

La organización ha detallado que las entradas y abonos adquiridos para la edición cancelada serán "automáticamente válidos" para el año que viene si así lo quieren las personas que ya las compraron.

Si por el contrario se opta por el reembolso, Mad Cool detalla que el 8 de julio se habilitará un plazo de devolución durante 14 días (hasta el 22 de julio) y se remitirá un link con un formulario para el reingreso. También se habilitará a partir del 8 de julio la venta de entradas de la nueva edición.

Además, ha desarrollado una aplicación denominada Mad Cool Arena donde se podrán gestionar cambios de fecha de entradas, también disponible a partir del 8 de julio, y ha subrayado que todas las instrucciones para este tipo de cambios estarán disponibles en la web del festival.

La organización del Mad Cool incide en que la cancelación por "causa mayor" ante la crisis del Covid-19, que "paralizó el mundo entero", ha "puesto a prueba" a todo el mundo "para hacer el máster más complejo de nuestras vidas".

"Necesitamos ilusionarnos, entusiasmarnos, juntarnos, abrazarnos, tocarnos, sentirnos y volver a disfrutar de la música. Va en nuestro ADN", ha enfatizado el festival en referencia al anuncio del próximo cartel musical para 2021.

También la organización del evento ha querido agradecer la "paciencia y empatía" de los fans del festival durante "todo este tiempo de incertidumbre". "La situación nos ha exigido una capacidad de adaptación constante durante las últimas semanas", han remachado.

En el cartel de este año figuraban bandas como Billie Eilish, The Killers, Pixies, Mumford & Sons, King of Leon, Faith No More o Taylor Swift.

De momento se desconoce la ubicación del evento musical dado que la parcela de los dos últimos años de Valdebebas no estará disponible por la ampliación de Ifema. Al respecto, el festival y el Ayuntamiento estaban en conversaciones al respecto.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy confirmó en febrero que se buscan emplazamientos para futuras ediciones de Mad Cool.