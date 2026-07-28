Fin de la evacuación en Fresnedilla de la Oliva y Zarzalejo y del confinamiento en Santa María de la Alameda y Pelayos

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Navas del Rey, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Madrid, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la tarde de este martes que se levanta la evacuación en los municipios de Fresnedilla de la Oliva y Zarzalejo y el confinamiento en Santa María de la Alamenda y Pelayos de la Presa, municipios afectados por los incendios en la Sierra Oeste.

Así lo ha trasladado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press y desde el Puesto de Mando Avanzado en Navalcarnero, donde ha añadido que se mantiene la evacuación en dos urbanizaciones, El Mirador y Las Muas en Pelayos de la Presa.

"A partir de las 20.30 horas, las personas afectadas podrán volver a sus viviendas y evidentemente también se levanta el confinamiento", ha anunciado Marlaska, quien además ha señalado que se ha podido agilizar este fin de la restricción tras la ausencia de focos de calor y una reducción de la humedad con ráfagas de viento que no han sido "importantes".

Por otro lado, ha señalado que siguen trabajando de forma aérea en la zona norte del pantano de San Juan y continuarán con las labores de extinción esta noche como lo llevan haciendo en las pasadas jornadas. Además, ha destacado que algo "muy importante" es que en las últimas 24 horas no ha habido "ningún avance del fuego" respecto al perímetro de este lunes.

DELEGADO DESTACA UNA DESESCALADA CON "ABSOLUTA NORMALIDAD"

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha destacado que la desescalada se desarrolla con "total normalidad" y con "ningún tipo de incidente".

"Como saben, desde hace aproximadamente tres horas comenzó esa primera fase de la desescalada que ha significado liberar a unas 34.000 personas de sus condiciones previas, bien fueran de confinamiento o de evacuación", ha señalado Martín, quien ha remarcado que tanto en las vías de comunicación como en los municipios de llegada no se ha reportado "ningún tipo de incidente". Asimismo, Martín ha felicitado a los ciudadanos de esta comarca por "su responsabilidad" a pesar de los días que "llevan encima".

Esta segunda fase de desescalada significará la movilización de unas 10.000 personas. "Dejarán de estar evacuadas 4.000 personas procedentes de Fresnerías de la Oliva y Zarzalejo y dejarán de estar confinados unas 6.000 personas procedentes de Pelayos y Santa María de la Alameda", ha detallado.

Por otro lado, ha confirmado que quedan evacuadas aproximadamente 11.000 personas en la Comunidad de Madrid que corresponden a los municipios de Robledo de Chabela, Valdemaqueda, y a las urbanizaciones del Encinar del Alberche en Villa del Prado y las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz en San Martín de Valdeiglesias.