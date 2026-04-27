La FMM censura la falta de "ayuda" del Gobierno a los ayuntamientos ante la regularización: "Nada está claro"

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet Flores, posa tras una entrevista para Europa Press, en su sede, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). Judith Piquet Flores es una p - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha censurado la falta de "ayuda" del Gobierno de España a los ayuntamientos en la regularización extraordinaria y ha afirmado que "nada está claro" en el proceso.

Lo ha manifestado este lunes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con la Delegación de Gobierno, que había solicitado hace unas semanas ante el "colapso" en los servicios municipales de la Comunidad de Madrid.

"Ninguna aportación por parte del Gobierno de España. Simplemente han podido afirmar que ha existido una información no correcta durante estos días, que siguen clarificando cuáles son los requisitos para la regularización", ha expresado Piquet.

En este sentido, la también alcaldesa de Alcalá de Henares ha apuntado que el desarrollo y la aplicación de los criterios "no ha quedado todavía claro", mientras que los consistorios y los servicios municipales están "lejos de la normalidad".

"Ninguna ayuda para los ayuntamientos, ni más personal, ni más medios económicos, ni nada, lo único que nos dicen es que tengamos más pedagogía y más divulgación. Mi exigencia es que con más pedagogía y más divulgación los servicios sociales no dejan de colapsarse", ha aseverado.

Para Piquet, "nadie tiene claro" cómo se realiza este proceso extraoardinario, al igual que el "caos de política migratoria que tiene el Gobierno de España". Considera que han salido de la reunión con "más caos" y "poco que ofrecer a los ayuntamientos".

"Aunque llevamos diez días con los colapsos en los servicios sociales, es ahora cuando nos explican que no se requiere el certificado de vulnerabilidad. Por tanto, nos ha llegado a decir que desde los ayuntamientos no teníamos que dar ningún papel obligatorio para la regularización", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que los trabajadores sociales realizan un estudio sobre cómo es el entorno familiar, si disponen de vivienda o si han tenido trabajo previo o no. "No se solventa en un día en una entrevista con un usuario que requiere varias sesiones para acreditar la situación de vulnerabilidad o de exclusión social. Pero eso no se ha explicado hasta ahora", ha añadido.

Por lo tanto, la presidenta de la FMM ha reclamado al Gobierno de España que se reúna con los trabajadores sociales, los alcaldes y los concejales de servicios sociales para que expliquen "el desarrollo de estos criterios que hasta ahora nadie tenía claro y que ni ellos mismos han sabido explicarlos".