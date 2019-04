Franco define el 'guiño' a Carmena en su día como "gesto de elegancia política" y tacha su proyecto de "personalista"

Publicado 10/04/2019 11:29:53 CET

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, se ha referido al 'guiño' que tuvo en su día con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como un gesto de "elegancia política", y ha asegurado que defiende las siglas del PSOE porque cree en los proyectos "colectivos" y "menos personalistas", donde incluye el de la actual regidora de la capital.

En una entrevista con Europa Press, Franco ha sido preguntado por la polémica que generaron sus palabras cuando dijo que Carmena sería una buena candidata para el PSOE, en el marco de una conversación informal, y para mostrarle su "admiración personal". Hoy, un año después, recuerda lo ocurrido como un gesto "de elegancia política y ahí se acaba la historia".

"Siempre he defendido nuestro partido, con nuestra historia y hemos concurrido con nuestras siglas, nuestros programas y nuestros candidatos aunque en ocasiones aceptamos sugerencias de personas que no tengan el carnet, pero nuestra historia es intocable", ha aseverado.

En este punto, ha señalado que él cree en los proyectos colectivos "no personales" y que parece que "a día de hoy la marca Carmena es más personal". "Yo defiendo los equipos colectivos y menos personalistas", ha subrayado, para referirse al candidato del PSOE al Ayuntamiento, Pepu Hernández, "un gran candidato" con un "equipo magnífico" y que está "en condiciones de hacer lo que la alcaldesa no ha hecho hasta ahora en Madrid, que es resolver los problemas de los madrileños".

En cuanto a si se arrepienten en el PSOE de no haber entrado en el Gobierno de Carmena en el 2015, Franco ha asegurado que en ese momento el partido pensó que era lo mejor no hacerlo pero "visto con las perspectivas del paso del tiempo", han podido observar que quizá su labor de oposición se ha visto "diluida" porque muchas veces parecía que estaban "sometidos a lo que dijese el equipo de Carmena".

"Éramos ignorados en algunas ocasiones y visto esto quizás hubiese sido mejor entrar en el Gobierno, pero, claro, como dice una amiga mía, acertar la quiniela el lunes es fácil, lo importante es qué sale el viernes y durante la semana", ha apuntado.

De cara al futuro espera que sean "capaces de corregir los errores" que hayan cometido y en lo que está "obsesionado" es en ofrecer a los madrileños "un programa creíble para que puedan confiar" en ellos.

Sobre que el hecho de que tanto Pepu Hernández como el candidato a la Comunidad, Ángel Gabilondo, sean independientes, el secretario general del PSOE-M quiere pensar en los aspectos "positivos" y en este caso, "que no tengan el carnet, no quiere decir que no estén comprometidas con el proyecto y la ideología socialista". A su juicio, se demuestra "la apertura de miras del partido".

"EL SISTEMA DE LISTAS ES MEJORABLE"

Sobre las listas electorales, después de que haya habido quejas de algunos afiliados que han mostrado su descontento con los resultados de las mismas al no reflejar el voto mayoritario de las agrupaciones, el líder madrileño ha reconocido que el sistema de listas del PSOE es "mejorable" pero ha defendido que son "el único partido del arco constitucional, que realiza sus primarias mediante voto libre, secreto, directo y en urna" mientras "otros hacen trampas en sus sedes internas".

"Las listas se confeccionan de acuerdo con la Ejecutiva, con el candidato y lo que sale de las agrupaciones y conciliar ese tipo de intereses es complicado y a veces personas que se lo merecen mucho no están en los lugares que se merecen por esa combinación y conciliación de intereses políticos, buscando siempre el interés general; pero es imposible que una lista deje satisfecho al cien por cien de los que la componen", ha explicado.

Entre los afiliados descontentos está el diputado y senador José Quintana, que llegó a reclamar a Franco que le quitara de la lista de la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid, donde figuraba en el puesto 37, algo que el secretario general de los socialistas madrileños respeta y, además, tiene buenas palabras para él: es una persona "valiosa" y fue "magnífico alcalde de Fuenlabrada".

"Para mí merece el mismo respeto la persona que está en la lista como número uno o en el 132 porque es un ejercicio de valentía y en muchas ocasiones, de comprometerse con un partido. Es de un valor incalculable", ha resaltado.

En cuanto al hecho de que los que fueran rivales de Pepu Hernández en las primarias al Ayuntamiento de Madrid, Chema Dávila y Manuel de la Rocha, no hayan sido incluidos en la lista del Consistorio, Franco ha defendido que el candidato socialista a la Alcaldía tiene "todo el derecho del mundo a confeccionar su equipo y se ha decido en función de los resultados de las agrupaciones", pero también ha asegurado que se tratan de dos personas "muy valiosas".

EJERCICIO DE "COBARDÍA" DEL AYUNTAMIENTO

En otro orden de cosas, sobre el vídeo mapping' de 'los papeles de Bárcenas' exhibido en Plaza Mayor en el marco de una campaña de Podemos, Franco ha indicado que los concejales del PSOE han pedido ya el expediente en el Ayuntamiento de Madrid y le ha parecido un "ejercicio de cobardía" por parte del equipo de Gobierno.

"Espero de cara a un futuro inmediato que tengamos una campaña limpia y que los partidos que concurrimos a las elecciones nos dediquemos a exponer nuestros programas y no a dedicarnos a insultarnos unos a otros", ha lanzado.

Por último, sobre que vaya a dejar la Asamblea al ir como 'número tres' en la lista del Congreso por Madrid, ha confesado que echará de menos el "contacto directo con la gente y con sus problemas", algo que tratará de seguir haciendo en la Cámara baja pero "quizá no haya tanta proximidad". "Han sido años magníficos donde he aprendido lo poco que sé allí", ha expresado.

Además, ha asegurado que él no tiene la pretensión de ocupar ninguna cartera en un futuro gobierno, pese a que está a disposición de su partido y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha reconocido que le gusta mucho el Parlamento.

"Mis aspiraciones políticas de momento están colmadas y me siento orgulloso y agradezco a mi partido que me permita acceder al Congreso de los Diputados que, parlamentariamente hablando, es la máxima cota que se puede conseguir", ha concluido.