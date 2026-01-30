La FRAVM presenta alegaciones a la ampliación de L11 para solicitar parada del suburbano en Las Águilas y Cuatro Vientos

Archivo - El chef Sergio Fernández respalda la protesta vecinal para exigir una estación de Metro en el barrio de Las Águilas - ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS ÁGUILAS - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha presentado alegaciones al 'Estudio Informativo de la Ampliación Sur de la Línea 11 del Metro de Madrid' para solicitar parada del suburbano en Las Águilas y en Cuatro Vientos.

Así lo ha trasladado la FRAVM en un comunicado, en el que ha señalado que, junto a la Asociación Vecinal de Las Águilas, "no cejan en su empeño" de lograr esta "añeja" demanda ciudadana, como es la apertura de una estación de Metro en el barrio.

Así, en sendos documentos de alegaciones presentados ante Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ambas entidades defienden alternativas de trazado que incluyen estas dos paradas ya que, a su juicio, con la actual propuesta del Gobierno regional "al menos 24.936 residentes de esos dos barrios se quedarían fuera" de la cobertura del suburbano.

Para las organizaciones, el Estudio Informativo "no refleja de manera fiel ni rigurosa la realidad del barrio de Las Águilas, sobreestimando la accesibilidad existente y subestimando las carencias reales de transporte público estructurante que padecen una parte significativa de sus residentes".

En concreto, la FRAVM subraya el Ejecutivo autonómico "ignora" que varias líneas de autobús en el barrio se encuentran "entre las más utilizadas de toda la ciudad desde hace más de una década" por la "inexistencia" de una alternativa de transporte público de alta capacidad.

"Las frecuencias, los tiempos de espera y la prolongación de los recorridos de las líneas actuales resultan insuficientes para garantizar desplazamientos competitivos y funcionales", afirma la FRAVM en su documento de alegaciones que coincide en el contenido con el presentado por la AV de Las Águilas.

ALTERNATIVAS AL TRAZADO

Con el fin de paliar ese "déficit", las dos entidades proponen a la Comunidad de Madrid dos alternativas de trazado de la línea 11 que parten del fondo de saco del final de la misma y conectan con la estación de Cuatro Vientos (L10 de Metro y C-5 de Cercanías), con la incorporación de dos nuevas estaciones.

Por un lado, apuestan por una estación de intercambio bajo la Base Aérea de Cuatro Vientos y una nueva estación en el barrio de Las Águilas, aproximadamente en la intersección entre la Avenida de la Aviación y la Calle José de Cadalso, junto al IES García Morato.

De no ser posible, las entidades adjuntan una segunda propuesta en la que se recoge una ubicación alternativa de la estación de Las Águilas, en la intersección entre la Avenida de la Aviación y la Calle Rafael Finat.

"Ambas alternativas discurren soterradas en toda su longitud y concluyen bajo la estación militar de Cuatro Vientos, al igual que la Alternativa 2 que el Estudio Informativo de la Comunidad de Madrid señala como más favorable", explica la FRAVM.