Gabilondo advierte a la Comunidad que el acuerdo es de "obligado cumplimiento"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha advertido este jueves al Gobierno regional de que el acuerdo aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre medidas de restricción de la movilidad y la actividad es "de obligado cumplimiento".

"Estamos ante un asunto de salud pública y o nos tomamos en serio que se trata de eso o estaremos muy equivocados. Esto no es una historia de vencedores y vencidos y a ver quién tiene razón o deja de tenerla, es un asunto de salud pública y la población está verdaderamente inquietada", ha manifestado Gabilondo en declaraciones a los medios a su llegada al Pleno de la Asamblea.

Gabilondo ha agregado que el proceder "del Gobierno de la señora Ayuso y de ella en concreto" en este asunto "no es el adecuado", ya que el Consejo Interterritorial ha "establecido un acuerdo", y ayer mismo se ha mandado la "orden ministerial" firmada por el Ministro que "es de obligado cumplimiento".

"Se están aduciendo artículos que olvidan que hay una ley de hoy hace 5 años, de 1 de octubre 40/2015, que dice que en asuntos tienen que ver con la coordinación y más explícitamente con la salud pública, con independencia de la posición individual que adopte uno, la resolución es de obligado cumplimiento, así que estamos ante una resolución que no se trata de ver si tenemos que interpretarla de una u otra manera sino cumplirla explícitamente", ha expuesto Gabilondo.

"Yo le pido a la señora Ayuso y a su Gobierno que cumpla concretamente lo que allí se señala, de no ser así vamos a crear condiciones para ir a un confinamiento más duro que no desea nadie, absolutamente nadie", ha agregado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno regional de "tomar posiciones que puedan entenderse como una desobediencia", en lo que respecta a "una coordinación, que ya no es solo una coordinación, es un asunto de un Gobierno, es un asunto de Estado", lo que ha calificado de "muy grave".

"Si no se siguieran las recomendaciones como señala la ley, si se incumpliera abiertamente esa ley, desde luego nosotros estamos abiertos a plantear todos los escenarios que sean necesarios para restablecer la legalidad en la institución en la que estamos, en la Comunidad en la que estamos", ha dicho Gabilondo en respuesta a la pregunta de si se plantea recurrir a una moción de censura.

No obstante, ha agregado que espera que eso no se produzca, porque no cree que "una presidenta vaya a incumplir una ley". "Pero si eso es así nosotros no eliminamos ningún escenario", ha advertido.