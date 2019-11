Gabilondo dice que su apuesta por Madrid es "firme" e ironiza sobre ser ministro: "Yo estoy saliendo desde que llegué"

Publicado 14/11/2019 10:21:29 CET

Asegura que nadie le ha ofrecido nada y apela a dejar que el debate de la gobernabilidad verse sobre "proyectos" y no sobre "sillones"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha subrayado que su apuesta por la región es "firme" y que nadie le ha ofrecido ser ministro en un posible Gobierno de coalición entre socialistas e Unidas Podemos.

Además, Gabilondo ha aludido con humor al hecho de que sea un 'fijo' en las quinielas para regresar a una cartera del Gobierno central. "Yo estoy saliendo desde que llegué, me acuerdo que desde que llegué me dijeron que iba a durar un mes, van pasando los meses y se ve que mi apuesta por Madrid es firme", ha apostillado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Pleno de la Asamblea, y preguntado sobre si puede ser ministro en un posible Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el portavoz socialista ha detallado que una de las cosas que le gusta del debate abierto sobre la gobernabilidad del país es que versa sobre "ideas, programas y proyectos" para "tratar entre todos de abordar los problemas del país".

"Otras veces se critica que se antepongan los nombres, los sillones a los problemas del país... No hagamos esto, yo estoy aquí", ha remachado Gabilondo para enfatizar que no ha hablado con nadie sobre la opción de regresar a la política nacional.

"Yo desde luego no he hablado con nadie sobre esto ni nadie ha hablado conmigo sobre este asunto y desde luego no tienen por qué hacerlo. Si un día ocurriera, ya veremos lo que hay que hacer pero ahora yo no estoy en eso", ha finalizado el exministro de Educación.