Gabilondo tacha de "impresentable" las pintadas en las lápidas de Pablo Iglesias y la Pasionaria

Publicado 12/02/2019 15:21:25 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado este martes de "impresentable, insostenible e injusticable" las pintadas en las tumbas del fundador del PSOE, Pablo Iglesias; la de la dirigente comunista Dolores Ibárruri (conocida como La Pasionaria), así como los monumentos de los Caídos de la División Azul y el dedicado a las Trece Rosas, en el cementerio de la Almudena.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gabilondo ha indicado que las personas que han cometido estos delitos deben tener "una sanción social y política y jurídica".

"Si queremos mejorar y que no crezca esta tensión y crispación en nuestro país, no caigamos en la tentación de tratar de vincularlo a una especie de entorno porque acabará pareciendo que no es razonable de este entorno. Hay que preservar la memoria de todas las personas que han fallecido sean de la ideología que sean y más que han luchado por defender unos valores que compartimos", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, Ignacio Aguado, ha lamentado "muchísimo" lo sucedido y ha tildado de "malísima la noticia" de que haya "violentos radicales que se dediquen a profanar tumbas de personas fallecidas".

"Llamo a la moderación y si tiene alguna vinculación con la tensión política hay que intentar hacer todos examen de conciencia, porque ese tipo de actos violentos no conducen a nada más que a la radicalización y no ayudan a alcanzar soluciones", ha sostenido Aguado.

La portavoz de Podemos, Clara Serra, ha tildado también de lamentable estas circunstancias, al tiempo que cree que en este país no se apuesta por la Memoria Democrática.

"Se tiene que hacer una verdadera política que recupere la memoria de nuestro país, que dé a los familiares de Franco la posibilidad de tenerle enterrado en un lugar ordinario pero sin honores de Estado que es como ha estado durante todos estos años", ha sostenido.

Asimismo, Serra cree que es "impensable" que en países europeos se profanen tumbas y se hagan "honores de Estado", como el que se ha hecho "al mayor asesino que ha tenido este país".

Por último, el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, ha lamentado "muy profundamente" el asalto a las tumbas. "Es vergonzoso aquellas personas que no han dejado a los muertos tranquilos, somos partidarios de la concordia, pero flaco favor hacen a la democracia española los políticos que son su torpeza hacen anuncios recordando la guerra de civilizaciones. Borrón y cuenta nueva", ha concluido".