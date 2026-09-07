García critica que PP tenga "bloqueadas" 500 plazas disponibles en la Península para acoger menores migrantes de Ceuta

Archivo - Archivo.- Dos varones adolescentes duermen en un parque en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este lunes que las Comunidades del PP tengan "bloqueadas" 500 plazas disponibles en la Península para acoger a menores migrantes que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio y ha subrayado que para la ciudad autónoma recupere la normalidad únicamente hace falta la llamada del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para facilitar el traslado.

Durante una rueda de prensa en la sede de Más Madrid, la líder de Más Madrid ha defendido la "necesidad imperiosa" y la "urgencia" de sacar a los migrantes de la calle y alojarlos en espacios con servicios y condiciones de salubridad "mínimos" para poder restablecer la normalidad en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha recriminado que las Comunidades Autónomas del PP estén bloqueando estas plazas. "El señor Feijóo tendría que estar descolgando el teléfono para decirles a los presidentes de las comunidades del Partido Popular que ya están tardando en alojar y en acoger a esos menores", ha remarcado.

En la misma línea, ha censurado que el gobierno de Ceuta del presidente Juan Jesús Vivas (PP) tampoco "firme los desplazamientos de los menores" a la Península. "Aquí nuevamente tenemos a un Partido Popular que tiene bloqueado ese traslado para poder ir descomprimiendo la tensión lógica y normal que se vive en la ciudad", ha denunciado.

Así, ha instado al líder nacional del PP, si es que quiere ayudar a Ceuta, a instar a los presidentes de las comunidades gobernadas por 'populares' a decir que están dispuestos a acoger y a "destensionar" la situación en Ceuta, tal y como han hecho otros presidentes como el catalán Salvador Illa (PSC).

De esta forma, ha defendido, al estar los migrantes en lugares de acogida se podría filiar y empezar con los expedientes de asilo y de protección internacional. "Para ello necesitamos que todos y cada uno de ellos estén filiados, estén en lugares seguros y estén albergados en lugares cedidos por la ciudad o, en su caso, cedidos también por el Ministerio de Defensa que los puso a disposición de los migrantes en el primer momento", ha reiterado.

No obstante, ha insistido, para ello "la llave la tiene Ceuta y nuevamente el PP" y la ciudad autónoma es la que "está poniendo palos en la rueda para poder solucionar lo que son el albergar a los migrantes". Así, ha acusado al PP de estar utilizando esa tensión como "arma arrojadiza, no solamente para atacar nuevamente al gobierno de España sino también para alimentar las tesis más xenófobas y más racistas de la ultraderecha".

"Lo que está haciendo ahora mismo el PP es llenar a manos llenas todas las urnas para Vox, claramente, con su tesis alineada perfectamente con la ultraderecha de este país y la ultraderecha internacional, que está intentando socavar no solamente la soberanía española, sino también la desestabilización del Gobierno de España", ha censurado.

En cuanto a los plazos, ha recordado que "a los migrantes no se les expulsa de la noche a la mañana" y ha criticado que el propio Vivas ha generado "falsas expectativas" en este sentido. "El mismo que hace unas semanas decía que la única salida era expulsarles, ahora dice que las expectativas de que eso se solucionara en las dos primeras semanas eran falsas", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que "los plazos dependen básicamente de la rapidez que haya tenido la ciudad de Ceuta para poder ceder esos espacios para poder albergar a la gente". "De eso depende la cuenta atrás y de eso dependen las expectativas de recuperar la normalidad", ha zanjado.