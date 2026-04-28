García zanja que las "decisiones las toman militantes" y subraya el "ADN" de Más Madrid: "Ante todo no hagas daño"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha zanjado que las "decisiones políticas las toman los militantes" y ha reivindicado que las "cosas internas de los partidos" se debaten "de manera muy democrática internamente".

"Nunca he dejado de hablar con Emilio Delgado. Una cosa que creo que es un ADN de nuestra organización y que deberíamos llevar tatuado. 'Primum non nocere', ante todo no hagas daño. Ante todo no nos hacemos daño ni a la organización ni entre nosotros", ha lanzado la ministra en los pasillos del Senado al ser preguntada por el choque con Delgado.

Este martes Delgado y García protagonizaban en un programa de televisión un tenso debate alrededor de las primarias del partido para ser cabeza de lista en las elecciones de 2027. La ministra había anunciado el sábado su voluntad de concurrir mientras que el portavoz adjunto en la Asamblea dejaba caer desde hace un año que valoraba presentarse también.

El choque llegaba a raíz del censo electoral de esas primarias. Delgado preguntaba quiénes iban a ser los electores. Según varios reglamentos y los Estatutos de la formación, a los que ha tenido acceso Europa Press, se diferencian dos figuras dentro de la formación regionalista: los militantes y los simpatizantes.

El voto en las primarias a la Presidencia regional está reservado a los militantes, que deben haber participado activamente en tres actos del partido el último año. Delgado, por contra, reclamaba que pudieran votar también los simpatizantes.

Mónica García defendía este lunes el papel de los militantes y este martes insistía en que son ellos los que tienen que tomar las "decisiones políticas" dentro de la formación regionalista. "Esto es tan sencillo... De la misma manera como yo no tomo las decisiones del PSOE, o el PP no toma las decisiones de Más Madrid y eso es así de sencillo", ha apostillado.

Al hilo, ha rematado que a la militancia de Más Madrid le piden una "cosa muy clara" y es que "participen de la vida" del partido porque "la participación es el ADN de la organización".