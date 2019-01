Garrido, que no ha recibido llamada de 'Génova', espera "tranquilamente" la decisión sobre el candidato a la Comunidad

Publicado 09/01/2019 12:14:33 CET

Defiende que ha hecho "un buen trabajo" pero no se atrevería a decir que es el mejor candidato

VILLANUEVA DE LA CAÑADA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado este miércoles que no ha recibido llamada del presidente del PP, Pablo Casado, ni de ningún miembro de la Dirección Nacional y ha asegurado que está esperando "tranquilamente" a la decisión sobre el candidato 'popular' a la Presidencia regional en las elecciones de mayo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en Villanueva de la Cañada, ha indicado que entiende que Casado se está "tomando su tiempo" y que comunicará el nombre "en el momento que estime oportuno", previsiblemente este fin de semana.

"Yo que he esperado tranquilamente, seguiré esperando a que tome una decisión", ha apostillado. Garrido no ha querido vanagloriar su gestión porque a pesar de que se valora no se atrevería a decir que es "el mejor candidato".

Según el jefe del Ejecutivo autonómico, él es una persona que ha hecho "un buen trabajo" pero también hay "muchos compañeros" suyos que son capaces de hacerlo "exactamente igual" que él.

Garrido tampoco ha querido adelantarse a los acontecimientos y decir si de no ser el candidato irá o no en las listas, dado que nunca se plantea las cosas "que todavía no han ocurrido". "Vamos a esperar que se designe el candidato y luego ya hablaremos", ha deslizado.