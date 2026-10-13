Getafe Negro reunirá desde este miércoles a más de cien autores y estrenará un congreso sobre la obra de Stephen King

Presentación de la nueva edición de Getafe Negro - GETAFE NEGRO

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Getafe Negro arrancará este miércoles una XIX edición que reunirá hasta el 25 de octubre a más de cien autores de Europa, América y Asia, estrenará un congreso sobre la obra de Stephen King y explorará las conexiones del 'romantasy' con el crimen, en una programación que también recordará a Agatha Christie cuando se cumplen cincuenta años de su muerte.

El Festival de Novela Policiaca de Madrid ofrecerá más de sesenta actividades, con nombres como Eduardo Mendoza, Catriona Ward, Thomas Olde Heuvelt, Mai Jia, Barbara Baraldi y Shamini Flint, junto a Manel Loureiro, Martín Caparrós, Carlos Bardem, Alicia Giménez Bartlett, Paloma Sánchez-Garnica, Alba Quintas y Carmen Mola.

La apertura tendrá lugar este miércoles en el Teatro Federico García Lorca con una celebración de los veinte años del estreno de 'El chico de la última fila', de Juan Mayorga. En colaboración con el Instituto Cervantes, se proyectará 'Dans la maison', la adaptación cinematográfica de François Ozon, seguida de un coloquio con Mayorga y la presencia del director honorífico del festival, Lorenzo Silva.

Una de las principales novedades llegará al día siguiente con el I Congreso de Novela Policíaca Getafe Negro, organizado junto a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Bajo el título 'Stephen King y las mutaciones del noir', se celebrará del 15 al 17 de octubre en el Espacio Mercado y conectará la investigación universitaria con la creación literaria.

El encuentro abordará la violencia, el conflicto social, las identidades y los escenarios rurales y urbanos del crimen, así como las transformaciones del género en la literatura, el cine y las series. Tendrá continuidad en otras propuestas, entre ellas una proyección de 'El resplandor', de Stanley Kubrick, para alumnos de Bachillerato, la conferencia 'Stephen Kitsch', de Daniel María, y una mesa sobre los vínculos entre King y la cultura popular.

El festival también pondrá el foco en el 'romantasy', que combina romance y fantasía y cuenta con una elevada demanda entre las lectoras jóvenes. Durante el segundo fin de semana, una mesa de jóvenes autoras explorará cómo el crimen, el misterio, las conspiraciones y la mafia se abren paso en este género.

Junto a estas nuevas corrientes, Getafe Negro volverá la mirada hacia Agatha Christie en el cincuentenario de su muerte, con una propuesta dedicada al 'cozy crime' en español. También celebrará los treinta años de Petra Delicado con su creadora, Alicia Giménez Bartlett, y recordará los cincuenta años del nacimiento de la revista 'Interviú' y los noventa de la muerte de Federico García Lorca.

MÁS PROPUESTAS

Eduardo Mendoza protagonizará uno de los encuentros destacados el 20 de octubre en el auditorio de Mutua Madrileña. Su participación permitirá celebrar la vigencia de su detective sin nombre y reivindicar, según destacó la directora del festival, Maica Rivera, durante la presentación del programa, que "la mejor novela negra también puede hacernos reír".

La sección Getafe Negro & Fantástico reunirá durante el primer fin de semana a Catriona Ward, que presentará 'Llamas en Nuncanada', y Thomas Olde Heuvelt, que dará a conocer 'Días oscuros'. La dimensión internacional incluirá, además, a la italiana Barbara Baraldi, con 'Observador oscuro', y al escritor chino Mai Jia, autor de suspense y espionaje.

Los crímenes reales y el periodismo de investigación tendrán espacio con Cruz Morcillo, Concha Calleja, Luis Rendueles y Manu Marlasca. El 22 de octubre se preestrenará el documental 'Madeleine McCann: El sospechoso nº 1' en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao, en colaboración con AMC Crime.

Manel Loureiro presentará el 23 de octubre su nuevo thriller, 'Antes de que todo cambie', y revisitará su trilogía zombi 'Apocalipsis Z', mientras que Carlos Bardem y Carmen Mola protagonizarán la clausura.

RECONOCIMIENTO A JUAN JOSÉ MILLÁS

El escritor y periodista Juan José Millás recibirá el XVII Premio José Luis Sampedro el miércoles 21 de octubre, a las 12 horas, en el Espacio Mercado. Se incorporará así a una nómina de galardonados que incluye a Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Emilio Lledó y Don Winslow.

La programación mantendrá su compromiso social con un encuentro, el 24 de octubre, entre jóvenes voluntarios de Oncología Infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre y Antonio Sánchez-Escalonilla, autor de la trilogía de Paty Centella, para conversar sobre el juego, la fantasía y el bienestar de la infancia ante la enfermedad.

Asimismo, Lorenzo Silva participará el día 22 en la presentación de la adaptación a lectura fácil de 'El lejano país de los estanques'. Por primera vez se incorporará al festival la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), con su catálogo disponible en el Espacio Mercado y la participación en coloquios de Daniel Gascón y Quique Bazo.

A las puertas de su vigésima edición en 2027, Rivera ha definido Getafe Negro como un festival "ya veterano pero intrépido, más joven que nunca de espíritu". La alcaldesa, Sara Hernández, defendió durante la presentación la cultura como "un espacio libre, abierto al debate, a la crítica y al reconocimiento".