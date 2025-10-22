Gobierno de Ayuso y delegado se enzarzan por la validez de la declaración de Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos

Archivo - Fachada del la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, se han enzarzado este miércoles en redes sociales por la validez de la declaración de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, como Lugar de Memoria Democrática.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha sostenido que el expediente del Gobierno sobre este inmueble "ha caducado" por lo que la declaración "no es válida". "Es un expediente caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de esta decisión", ha expresado.

Fuentes del Gobierno regional han explicado que el expediente está caducado porque la resolución publicada este miércoles por el BOE indica que su incoación se llevó a cabo por Resolución de 16 de octubre 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.

El plazo para resolver, explican, se muestra en la Ley 20/2022 de Memoria democrática que establece que el expediente "se resolverá y notificará en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación".

Sin embargo, esta misma mañana, Francisco Martín ha defendido la validez en tiempo y forma de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática y ha señalado que el portavoz del Gobierno autonómico "miente o no se entera" al denunciar que está fuera de plazo.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, se ha sumado a través de las redes sociales a la apreciación de su consejero. "Ya tenemos placa para la Real Casa de Correos: Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar. Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad", ha apuntado.

A la dirigente madrileña le ha replicado de nuevo el delegado, quien ha señalado a través de su cuenta de 'X', que "lo más grave no es la ignorancia y la mentira" sino "el desprecio hacia las víctimas que solo buscan verdad, reparación y memoria.

"El plazo se inicia con la fecha de la publicación de la incoación del expediente. El BOE lo publicó el 24 de octubre de 2024. Por tanto, finalizará el 24 de octubre de 2025", ha indicado. Por ello, le ha pedido que "cumpla la ley y deje de mentir".

Al paso de estas declaraciones ha salido el propio García Martín, afeando al Gobierno que haya mandado al delegado a defender un expediente "que claramente ha caducado" dice mucho de "lo frustrados que deben estar".

"Se les ha pasado leer el artículo 50.5. de su propia ley: 'Se establece que el expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación'. Ejercicio fallido de trilerismo del delegado, tratando de confundir con la fecha de publicación. ¡No cuela!", ha señalado.

El delegado ha respondido con un "ánimo, Miguel Ángel", mientras que el consejero le ha vuelto a trasladar que "ánimo nunca le falta" y más cuando les ve "meter la pata y comerse estos sapos". "Me vengo aún más arriba. Seguid intentándolo", ha apostillado.