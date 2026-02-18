Mercedes Zarzalejo toma posesión como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades tras la salida de Viciana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este miércoles la toma de posesión de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este miércoles la toma de posesión de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que ha jurado su cargo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras el cese de Emilio Viciana que ha ostentado el cargo durante más de dos años.

En el acto han estado presentes los demás miembros del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Zarzalejo es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Ha trabajado como personal docente e investigador en diferentes universidades y ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó ayer el cese de Viciana, quien desde junio de 2023 había estado al frente de la Consejería con el encargo de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente había quedado bloqueado por el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas y los estudiantes.

Se trata del primer cambio que realiza la dirigente madrileña en su Gobierno en esta legislatura. La Ley de Universidades ha sido el principal foco de polémica del ya exconsejero madrileño, un proyecto que desde el Gobierno regional querían llevar a la Asamblea de Madrid a la vuelta del verano pero que aún no ha sido aprobado en Consejo de Gobierno.