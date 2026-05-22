Gobierno de Ayuso pregunta si Sánchez y Zapatero terminarán "compartiendo celda" en Soto y critica a un PSOE "rabioso"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este viernes a un PSOE que habla de 'lawfare' porque está "rabioso", tras la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra', y se ha preguntado si el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y Zapatero terminarán "compartiendo celda en Soto del Real".

Lo ha expresado así en la apertura de una jornada organizada por el PP de Madrid sobre las 'Claves del éxito' de la región, en la que ha criticado que las páginas de los periódicos estén hoy "llenas de los escándalos de la corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene "a su mujer tetraimputada, a su hermano sentado en el banquillo, al fiscal general del Estado completamente ya condenado, al ministro de Transportes, y ahora, al expresidente Rodríguez Zapatero".

"Drogas, prostitución, creación de puestos a dedo para la familia. Estas han sido todas y cada una de las manifestaciones de la corrupción que nos ha traído el sanchismo a nuestro país", ha censurado el también portavoz del Gobierno autonómico, quien ha criticado a un PSOE que habla de 'lawfare' porque "no puede soportar que haya instituciones que hayan puesto pie en pared" y estén investigando la corrupción.

Así, ha subrayado que Sánchez y Zapatero hasta ahora "han compartido proyecto político" y no sabe si compartirán también "celda". "Esa es la duda que tendremos y que, seguramente, muy pronto se nos despejará. Ahora que están tan preocupados por los viajes y por los gastos de los viajes, yo les digo que no se preocupen, que Soto del Real van a tener todo absolutamente pagado", ha expresado.

Considera García Martín que los españoles ya han hecho "cuatro mociones de censura" a Sánchez con las elecciones en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía enseñándole la "puerta de salida" del Palacio de La Moncloa, pero sabe que si sale de aquí "se va a desmoronar como un castillo de naipes".

Así, ha insistido en la petición de elecciones en España para que un "gobierno honrado" sea capaz de tomar las riendas del país y poder asumir los retos que tiene por el "caos en el Cercanías, en el apagón eléctrico, la política migratoria y en todos y cada uno de los servicios" que presta la Administración General del Estado.

UNA "RESPONSABILIDAD ABSOLUTA" ANTE LOS MADRILEÑOS

Por otro lado, el portavoz ha subrayado que se enfrentan ante una "responsabilidad absoluta" con los madrileños, a los que pedirán de nuevo su confianza para conseguir revalidar la mayoría absoluta que le otorgaron en las pasadas elecciones y esperan que esta "no deje de crecer".

"Y creo que si hacemos las cosas bien, si seguimos presentando esa hoja de ruta, si seguimos cumpliendo nuestros compromisos, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, escrupulosamente ese seguimiento del programa electoral con el que nos representamos a los ciudadanos (...) Nos podríamos presentar con una hoja de servicio completamente satisfecha", ha reivindicado, además de poner el foco en las bajadas de impuestos y en las inversiones realizadas.