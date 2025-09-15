Gobierno de Ayuso ve "censura" en la posible retirada de España de Eurovisión y cree que "perjudicará" a los artistas

Archivo - (I-D) El fotoperiodista Álvaro Ybarra; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, en la inauguración de la exposición ‘Bolivariano’ - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que una posible retirada de España del Festival de Eurovisión, si Israel participa, "sería censurar" y cree que "perjudicará" a los artistas.

"Cancelar la participación de España en Eurovisión sería censurar y perjudicar a nuestros artistas y profesionales de la cultura", ha manifestado De Paco este lunes en un mensaje en redes sociales.

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración de la Corporación pública la retirada de España de Eurovisión si Israel participa el la próxima edición del concurso.

Así lo ha adelantado el programa 'Directo al Grano' de TVE. De aprobarse dicha propuesta, España se convertiría en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

El Consejo de Administración de RTVE se reunirá este martes a las 9.30 horas en medio del debate sobre la participación de la Corporación pública en el próximo Festival de Eurovisión 2026 en caso de que Israel siga admitido en el concurso.

Fuentes del órgano de gobierno consultadas por Europa Press han destacado que en el Consejo de Administración hay "mayoría" de quienes no ven "oportuno" que Israel participe en el certamen como consecuencia de su ofensiva militar en Gaza.