Gobierno municipal espera que “antes de final de año” se pueda poner en uso el campo de rubgy vallecano Los Arbolitos

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Deportes en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, espera que "antes de final de año" se pueda poner en uso el campo de rugby de Los Arbolitos, en Puente de Vallecas, que espera su apertura desde hace casi un año, cuando sus obras terminaron, allá por septiembre.

Es el plazo temporal que han conseguido arrancar a Miranda las concejalas de Más Madrid y PSOE Mar Barberán y Mar Espinar, respectivamente, en la comisión de Cultura, después de que este mes de julio se lleve a cabo una segunda convalidación de los trabajos y posteriormente la recepción de las obras.

Miranda ha cargado contra el "desbarajuste" administrativo, "herencia" del gobierno de Más Madrid, lo que ha sido contestado por Barberán, que ha defendido que el anterior Ejecutivo "les dejó un regalo de 10.000 metros cuadrados pero no son capaces de ponerle el lazo. Están tardando un año para ponerle un lazo".

A las críticas se ha sumado Mar Espinar porque la contestación de la edil de Cs no es más que un ejemplo de la "vieja política" a la que habían venido a combatir.

La concejala de Más Madrid ha recordado que en los Pactos de la Villa se incluyó una medida para potenciar el deporte al aire libre por dos razones, en los espacios al aire libre se aminoran las posibilidades de contagio y el aforo de las instalaciones cerradas se ve disminuido.

UN CENTENAR DE JUGADORAS QUE TIENEN QUE CRUZARSE MADRID

"Y tenemos un campo de 10.000 metros de hierba artificial en Vallecas cerrado, con 105 jugadoras y jugadores que entrenan en un campo de fútbol donde hay destrezas que no pueden realizar y que los fines de semana se cruzan Madrid para ir a jugar a Puerta de Hierro", ha descrito.

Además otras disciplinas deportivas, más allá del rugby, podrían utilizarlo. Barberán, con 30 años de experiencia como funcionaria, ha exigido a Miranda que no se escude en vicisitudes de los expedientes de las obras porque "todos tienen incidencias pero se resuelven". "No es de recibo que para recepcionar una obra estemos desde septiembre y no seamos capaces de abrir el campo", ha lanzado Barberán.

La socialista Mar Espinar ha preguntado directamente cuándo se abrirá el campo de Los Arbolitos para dar certeza al club de rugby Vallecas Unión, además de interesarse por el modelo de gestión que tendrá el estadio. "No jueguen más con el tiempo", ha instado al área.

CS ACHACA LA SITUACIÓN A LA HERENCIA RECIBIDA

"El campo ya debería estar siendo disfrutado pero hay tres maneras de hacer las cosas, bien, mal o al estilo Ahora Madrid", ha espetado Sofía Miranda, que ha criticado la "herencia" recibida fruto de la "incapacidad gestora" de los anteriores gobernantes después de "modificar el proyecto sin pasar por Intervención y con sobrecostes no contemplados" en lo que ha calificado como un "desbarajuste administrativo".

Confía la concejala que, tras la convalidación de julio, se puedan recepcionar las obras y poner el campo en uso. En cuanto al modelo de gestión ha declarado que están "en conversaciones con el distrito", con quienes se están reuniendo "para ver cómo acelerar los trámites".

MÁS MADRID CARGA CONTRA LAS "EXCUSAS"

El campo de rugby Arbolitos, en Entrevías (Puente de Vallecas), sigue cerrado después de que haya pasado casi un año desde que las obras terminaran en septiembre de 2019 y todo por la "errónea redacción del proyecto inicial", achacado por la Junta Municipal, en manos del PP, al Gobierno anterior, presidido por Manuela Carmena, algo que para Más Madrid no son más que "excusas".

Desde la Junta de Puente de Vallecas, presidida por Borja Fanjul (PP), han explicado a Europa Press que las obras no están recepcionadas porque se está pendiente de una segunda convalidación. "Este retraso se ha debido a una errónea redacción del proyecto inicial. Una vez iniciadas las obras, en julio de 2018, se pusieron de manifiesto una serie de circunstancias no contempladas en el proyecto aprobado por el anterior equipo de Gobierno", han alegado.

Entre ellas citan la existencia de diversas canalizaciones de agua y de alumbrado no reflejadas en los planos del proyecto, que resultaron dañadas durante la obra; la demolición de un antiguo vallado, no contemplado en el proyecto; tala de árboles existentes y que afectan a la construcción del propio campo; movimiento de tierras no contemplado en el proyecto, que tuvo que ejecutarse para evitar un grave perjuicio para el conjunto de las obras y el alumbrado proyectado resultó insuficiente para alcanzar el grado de iluminación necesario para la homologación del campo.

Esta circunstancia fue objeto de convalidación por la Junta de Gobierno mediante un acuerdo del 28 de diciembre de 2019. Posteriormente, el 6 de febrero, se llevó a cabo la preceptiva revisión de las obras levantándose acta de disconformidad para su recepción por una serie de defectos.

Entre ellos, la Junta cita que el césped instalado no cumple las características recogidas en el proyecto y en la mejora ofertada por el adjudicatario en lo referente al peso total por metro cuadrados, unido a la mejora de la estabilidad del cerramiento, valorada en 30.000 euros, que ha consistido en su mayor parte en pintar la valla perimetral, algo no contemplado en esa mejora.

En el acta también se hizo constar la necesidad de documentación justificativa de las obras correspondientes a la tala y reposición/compensación de arbolado, gestión de residuos y mejoras ofertadas en los materiales del firme del suelo.

"Todos estos defectos encontrados serán objeto de nueva convalidación, cuyo expediente se encuentra en tramitación, mientas que la documentación justificativa se entregará en la futura recepción material de las obras", han indicado fuentes municipales.