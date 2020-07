Gobierno municipal llama a "ir de la mano" para erradicar la violencia machista, "una lacra que no se puede permitir"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha llamado este jueves a "ir de la mano" para erradicar la violencia machista, que ha calificado de "lacra" que la sociedad no se puede permitir.

Así se ha expresado la también delegada de Seguridad y Emergencias tras el minuto de silencio celebrado a las puertas de Cibeles por la mujer asesinada en Torrejón de Ardoz. "Esta lacra que tenemos como sociedad con mujeres asesinadas en un número tan brutal que requiere de la ayuda de todos", ha expresado.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha negado a ponerse detrás de la pancarta del Consistorio contra la violencia de género porque esa consideración "excluye a otras víctimas".

Para la vicealcaldesa, Begoña Villacís, este gesto supone "un paso" y espera que la formación "pase por el reconocimiento" de la violencia de género.

Sanz no ha querido valorar este gesto y ha recordado que "es una decisión del grupo político acudir o no acudir". "No voy a valorar cómo ellos quieren participar, pero sí digo que esta lacra como sociedad no nos la podemos permitir y que todos tenemos que ir de la mano para erradicarla", ha finalizado.