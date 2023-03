Gobierno ve "demagogia" en Ayuso y le pide "rigor" al "no ser cierto" que averías en Cercanías cuesten 5 millones al día

La Comunidad cuestiona los datos de puntualidad de Cercanías y el Gobierno apunta a criterios científicos y le reta a "atestiguar" que no son ciertos



MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ve "mucha demagogia política" en la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha reclamado "rigor" tras asegurar que las averías en Cercanías cuestan en la región 5 millones diarios, un dato "que no es cierto".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid suele ser muy creativa. Creo que la presidenta lo que tendría que hacer es ser más rigurosa y si ella dice que tiene esos datos, que los justifique", ha lanzado el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, tras la Comisión de Seguimiento de Cercanías en Madrid celebrada este jueves.

Preguntado por esta afirmación de la presidenta la pasada semana, ha asegurado que los datos "no son ciertos" y "no se soportan sobre ningún criterio". "Seguramente los usa con mucha demagogia política", ha remarcado.

En esta misma cifra ha insistido el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, quien, además, ha puesto en duda el dato aportado por el Ministerio de que la puntualidad de Cercanías en la región sea del 97%.

"Creemos que eso es imposible. Ese dato no nos lo creemos. No es que cuestionemos. No sé de qué manera han llegado a ese dato. No se contrasta con la realidad", ha lanzado Pérez tras la reunión Ha apuntado que los "cientos de miles de usuarios que llegan tarde a su trabajo" pueden atestiguar que el dato es falso.

Ha apostillado que "no hay realismo" por parte del Ministerio o que han usado un "cómputo que distorsiona la realidad o hay ingeniería numérica" pero ve "evidente que existe un problema con Cercanías.

"TODO TREN QUE TARDE MÁS DE 3 MINUTOS COMPUTA COMO RETRASO"

Frente a ello, Lucas ha recordado que se le ha trasladado a la Comunidad de Madrid en reiteradas ocasiones --una de ellas la reunión hace un mes para tratar Cercanías-- sobre cómo se calcula este índice.

"Todo tren que tarde más de tres minutos en llegar a su estación, a su parada, se computa como un retraso. El dato de fiabilidad de los trenes de Cercanías es de más del 96%", ha resumido.

Ha incidido en que los criterios son "científicos" y que "atestiguan la puntualidad" por lo que ha invitado al propio Pérez a que demuestre que son falsos.

Al hilo, ha precisado que Cercanías funciona con una tabla de horarios por lo que es fácil comprobar cuándo llegan o no en hora. Frente a ello, ha situado otros medios de transporte como el metro, que funciona con frecuencias, y "nadie sabe si llega o no con puntualidad".

Ha reconocido que cuando se produce una incidencia puede provocar retrasos y ha profundizado en que la red es "mallada", que por ella pasan trenes de media distancia, larga distancia y mercancías, y que está a la interperie. "Somos especialmente exigentes", ha concluido el secretario de Estado sobre la puntualidad en Cercanías.