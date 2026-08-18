La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana con 2.150 plantas en Paracuellos de Jarama

Archivo - Intervenidas 374 plantas de marihuana - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investiga a un tercero tras desmantelar una plantación de marihuana con 2.150 plantas en Paracuellos de Jarama, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

A mediados de mayo los agentes recibieron una información sobre la posible existencia de una plantación de cannabis en una nave en el polígono industrial de la localidad.

Pudieron comprobar que de la nave se desprendía un fuerte olor a marihuana, además de observar elementos de aire acondicionado compatibles con una plantación ilegal.

Una vez autorizada la entrada y registro se logró intervenir 2.150 plantas de marihuana en diferentes estados de floración, numerosos equipos de iluminación artificial, aires acondicionados, básculas de precisión así como fertilizantes y filtros para ocultar el olor.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investiga a otro como los propietarios y gestores de la plantación ilegal por un supuesto delito contra la salud pública por el cultivo de sustancia estupefaciente y un delito de defraudación de fluido eléctrico.