Un guardia civil fuera de servicio impide el robo de 900 euros en un cajero automático en Tres Cantos

Dos agentes frente al Puesto de la Guardia Civil de Tres Cantos. - GUARDIA CIVIL

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio consiguió recuperar el pasado jueves 900 euros en efectivo que habían sido sustraídos en un cajero automático en el municipio de Tres Cantos.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron pasadas las 11.20 horas, cuando el agente divisó a varias personas persiguiendo a un individuo con gorra blanca al grito de 'al ladrón'.

En ese momento, el agente se sumó a la persecución, consiguiendo que esta finalizara con el presunto autor arrojando el dinero al suelo y subiéndose a un vehículo que le esperaba, emprendiendo inmediatamente la huída.

El Puesto de la Benemérita en la localidad se encuentra realizando las investigaciones para lograr la identificación y detención del autor.