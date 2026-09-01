La Guardia Civil rescata a cinco senderistas este fin de semana en la Sierra de Madrid

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil (Foto de archivo). - SEREIM-REMITIDA POR EL 112 - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Navacerrada han realizado durante este último fin de semana de agosto cuatro intervenciones, auxiliando a un total de cinco personas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

Una de las actuaciones tuvo lugar en el entorno del área recreativa de El Mirador de Lozoyuela, donde una pareja que realizaba una ruta junto a su perro tuvo que solicitar ayuda tras anochecer, al encontrarse desorientados y no poder continuar el recorrido.

Los efectivos del GREIM junto con componentes de seguridad ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Torrelaguna los localizaron y procedieron a su rescate, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El resto de actuaciones se produjeron como consecuencia de lesiones sufridas por los senderistas durante sus rutas de montaña. Entre estas destaca el rescate de un varón en el entorno de la Pedriza que, tras una caída, se dislocó el hombro derecho, imposibilitándolo para acabar el recorrido por sus propios medios.

Para esta intervención fue necesario activar el helicóptero de la Guardia Civil para proceder a su rápida evacuación mediante ciclo de grúa, siendo posteriormente trasladado a un hospital.