Hacerse el traje chiné de chulapa es posible con un simple clic en la web municipal para descargarse los patrones

Archivo - Una pareja de chulapos luce claveles rojos y se besan en Las Vistillas, a 13 de mayo de 2023, en Madrid (España). Las fiestas de San Isidro se celebran a mediados de mayo en la ciudad de Madrid en honor a su patrono, cuya festividad es el día 15 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La parpusa (gorra en pata de gallo en blanco y negro), el safo (pañuelo blanco anudado al cuello), el gabriel (el chaleco), los alares (los pantalones), los calcos (los zapatos), el mantón de Manila y, por supuesto, el vestido chiné entallado y con mangas farol distingue a los chulapos y chulapas cien por cien 'gatos'.

Con un fin de semana aún por delante para disfrutar de las fiestas del patrón de Madrid, San Isidro, hay tiempo para disfrutar de la mejor música, refrescarse con una limonada o coger fuerzas a base de rosquillas, ya sean tontas, listas o de Santa Clara, y hacerlo como la más chula de Madrid en la pradera de Carabanchel, en las Vistillas, en la Plaza Mayor o en Matadero.

Una opción es alquilar un traje de chulapa, otra es hacerlo confeccionándolo con la ayuda de un patrón descargable en la web de la programación de San Isidro elaborada por el Ayuntamiento de Madrid, www.sanisidromadrid.com.

El Consistorio suma fuerzas con la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y ofrece esta alternativa que se suma a la oferta de San Isidro. Los patrones son obra de Encarna Herencias, del taller Con Alma de Costura.

En la web se pueden encontrar patrones de chulapo, de chulapa e incluso para los más pequeños. Es una propuesta para todos los niveles, desde los expertos en esto de la aguja hasta los que están dando sus primeros pasos en la confección. Sólo hay que imprimir cada sección del patrón en formato DIN A4 y unir todas las hojas de papel para tener el patrón de cada prenda del traje a escala real.

Una de las ventajas de optar por esta opción es que cada uno puede personalizar su traje dándole un toque único porque no habrá dos iguales en todas las fiestas de San Isidro. Una vez confeccionado sólo queda colocar un clavel reventón en la solapa y uno o varios en la pañoleta de las chulapas, también con lenguaje propio: dos rojos indican que la chulapa está casada; dos rojos y uno blanco, que es viuda; uno blanco y otro rojo, que está prometida o tiene pareja, y dos blancos, que está soltera.