Hellín es el barrio con más proporción residencial y Orcasur el de más equipamientos sanitarios, según Visor municipal

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Ciudad Universitaria (Moncloa-Aravaca) es el que más usos dotacionales tiene; Orcasur (Usera) el que cuenta con más equipamientos sanitarios; Hellín (San Blas-Canillejas) el que posee mayor proporción de superficie residencial; Aluche (Latina) el barrio con más viviendas y Sol el que que alberga más superficie comercial, según el Visor Diagnóstico del Ayuntamiento de Madrid, que permitirá simular escenarios futuros con la radiografía de la ciudad del momento.

El Visor dará vida al Simulador del Plan Estratégico Municipal, "la brújula que sabrá todo de Madrid", ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, antes de presentar los datos en Junta de Gobierno.

El Consistorio recopila miles de datos más que describen a la ciudad "al milímetro" en el germen de la herramienta que permitirá planificar urbanísticamente el Madrid del futuro. Este instrumento digital se llama Simulador Estratégico de Ciudad y "ya dispone de la primera pata que lo compone para avanzar hacia un modelo urbanístico basado en datos, adaptativo y capaz de simular escenarios futuros para mejorar la toma de decisiones".

Se trata del Visor del Plan Estratégico Municipal, ya activo para uso interno del Ayuntamiento de Madrid, y que cuenta con el primer gran diagnóstico del término municipal. Con él, el Gobierno podrá "diagnosticar de forma más precisa los desafíos urbanos, detectar desequilibrios territoriales y evaluar el impacto de políticas públicas antes de aplicarlas".

Con esta iniciativa, "Madrid busca posicionarse entre las ciudades europeas más avanzadas en planificación urbana basada en datos y tecnología de vanguardia para reforzar su capacidad de anticipar retos como el acceso a la vivienda, la transición ecológica o las desigualdades territoriales", ha indicado el equipo de Carabante.

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, EL PRIMER PLAN NATIVO DIGITAL

El desarrollo de esta tecnología surge en el marco de la elaboración del Plan Estratégico Municipal (PEM), que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de 1997, concebido como "el primer plan nativo digital".

El Simulador se presenta como la piedra angular del PEM y su desarrollo completo se ha programado en tres fases. La culminación del Visor del PEM supone la finalización de la primera, permitiendo obtener un diagnóstico del estado de la ciudad en cada uno de los ocho retos establecidos en el PEM (modelo de ciudad, sociedad, vivienda, neutralidad climática, economía, movilidad, espacio público y cultura y patrimonio).

El diagnóstico se ha servido de la información del Visor, compuesto por un sistema con 190 indicadores urbanos que integra 134 conjuntos de datos procedentes de 37 fuentes oficiales como el INE, el Catastro, la Dirección General de Estadística, el Canal de Isabel II, el Registro de la Propiedad, de la Comunidad de Madrid y múltiples fuentes municipales como movilidad, vivienda, demografía, medio ambiente o actividad económica.

El Visor permite realizar una lectura multiescalar activa sin precedentes, analizando la ciudad desde el conjunto del municipio hasta el nivel de barrio, manzana o incluso parcela y visualizar los datos mediante mapas interactivos e indicadores urbanos.

TRES FASES DEL SIMULADOR

El proyecto se desarrolla en tres fases. La primera es la creación del Visor diagnóstico de la ciudad, que integra indicadores urbanos. En fases posteriores se incorporarán funcionalidades de simulación de escenarios y evaluación continua de políticas públicas.

La segunda fase representará pasar del análisis del presente a la evaluación de escenarios y alternativas futuros. Una vez establecidos los equilibrios, el Simulador permitirá crear y comparar escenarios prospectivos, tanto tendenciales como de transformación.

Esta capacidad convertirá al Simulador en una herramienta "en la que cada decisión política pública puede anticiparse antes de implementarse". La Inteligencia Artificial juega un papel creciente, como demostrará.

La tercera fase cierra el círculo del planeamiento nativo digital con la evaluación continua de las estrategias del PEM. Gracias al modelo temporal del Simulador, "la ciudad deja de considerarse estática y pasa a entenderse como un proceso en constante transformación".

Cada estrategia definida podrá ser monitorizada con precisión porque el sistema evaluará si las medidas están contribuyendo de forma efectiva a alcanzar los equilibrios urbanos previstos y en qué grado. El sistema permitirá realizar lecturas periódicas, comparar la situación actual con la proyectada en los escenarios simulados y detectar desviaciones, retrasos o impactos no previstos.