Heridas potencialmente graves una mujer y sus dos hijas al chocar su vehículo con un autobús urbano en la A-2

Archivo - Ambulancias de Samur-Protección Civil y coche patrulla de la Policía Municipal de Madrid en el distrito de Latina - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una madre y sus dos hijas han resultado heridas potencialmente graves este martes al colisionar el vehículo en el que viajaban con la parte trasera de un autobús urbano de la línea 115 de EMT Madrid en el kilómetro 6 de la autovía A-2, sentido entrada a Madrid, a la altura de Hortaleza.

La colisión por alcance ha tenido lugar a las 17 horas de este martes cuando el autobús se encontraba detenido en una de las paradas de la línea en la vía de servicio, ha informado a Europa Press Emergencias Madrid.

Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a las tres ocupantes, que estaban atrapadas en el vehículo y han sido atendidas por Samur-Protección Civil por diversos traumatismos.

En concreto, la madre de alrededor de 40 años presentaba una fractura en la pierna, mientras que sus dos hijas de 13 años han sufrido diversos traumatismos. Tras ser atendidas en el lugar, han sido trasladadas al Hospital de La Paz, donde han ingresado con pronóstico potencialmente grave.

Agentes de la Policía Municipal han facilitado los traslados al hospital y efectivos de la Guardia Civil han realizado el atestado. Como consecuencia de la colisión, además, se ha cortado el carril derecho de la A-2 hasta que se han retirado los vehículos, lo que ha provocado retenciones a la altura de Canillejas, según la Dirección General de Tráfico (DGT).