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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido grave con heridas incisas en el tórax tras una agresión sufrida este martes en Rivas-Vaciamadrid, concretamente en Cañada Real Galiana, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A las 21.45 horas, el SUMMA 112 ha recibido la llamada alertando del suceso, por lo que se han desplazado la Guardia Civil, la Policía Local y una UVI móvil que ha permitido estabilizar al varón y trasladarlo al Hospital Gregorio Marañón. El Instituto Armado ya investiga lo sucedido.