Herido grave un hombre de unos 70 años tras ser atropellado por un autobús urbano cerca de Gran Vía

Archivo - Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo
MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de unos 70 años ha sido atropellado este miércoles sobre las 18.30 horas por un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la calle San Bernardo, casi esquina con Gran Vía, al invadir la calzada tras un desvanecimiento.
Como consecuencia del impacto contra la luna delantera del autobús el varón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladado intubado y grave al Hospital Clínico San Carlos por efectivos de Samur-PC, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.
Policía Municipal ha realizado el atestado y ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado.