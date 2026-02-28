Herido de gravedad un joven de 17 años tras sufrir una caída mientras entrenaba motocross en Torres de la Alameda

Helicóptero del SUMMA121 evacúa a un joven motorista herido mientras entrenaba en un circuito de motocross en Torres de Alameda - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 17 años ha resultado gravemente herido en la mañana de este sábado tras sufrir una caída mientras entrenaba con su moto de motocross en el circuito de Torres de la Alameda.
Los hechos han ocurrido en torno a las 10 horas en el circuito, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA112 para atender al joven por una fractura de pelvis y traumatismo torácico.
Una vez estabilizado, el personal sanitario ha evacuado a la víctima en helicóptero hacia el Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.