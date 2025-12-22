Hidalgo defiende que en el equipo de Almeida "son previsibles, no como otros, que llevan tres años sin presupuestos"

Archivo - La Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha defendido que el equipo de José Luis Martínez-Almeida "son previsibles, y a mucha honra, no como otros, que llevan tres años sin presupuesto", después de aprobar en solitario el presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026.

Las cuentas se han diseñado "desde el rigor". "Unos presupuestos son un ejercicio político, el más importante que se hace en el año, donde se reflejan todas y cada una de las actuaciones que un equipo de Gobierno quiere llevar a cabo y se hace desde el rigor. "Nosotros lo hemos hecho poniendo a la persona como eje de nuestras actuaciones y siendo absolutamente previsibles, porque estos presupuestos se basan en nuestro programa electoral, no en las mentiras", ha lanzado a la bancada de la izquierda desde el Palacio de Cibeles.

Hidalgo cree que "queda mucho por hacer" con un modelo de ciudad "claro y conciso que se basa en la estabilidad, en la certidumbre" y que pivota sobre "una política económica clara, con impuestos bajos, los más bajos posibles que sean compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo".

"Y claro que reforzamos el gasto social para que nadie se quede atrás en un modelo de ciudad libre y abierta, que avanza en la cohesión territorial y sostenibilidad y que trabajamos para hacer de Madrid la mejor ciudad para todos", ha afirmado. En este punto ha señalado al ranking World Best City, que sitúa a Madrid como la quinta ciudad del mundo en un análisis de 270 urbes, "por delante de Singapur, Roma o Dubai", unido a que hasta 2020 Madrid ni estaba en el top 10 de este ranking.