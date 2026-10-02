Hispanidad 2026: cuándo y dónde disfrutar de la cabalgata, conciertos y principales actividades

Archivo - Varias personas durante la Cabalgata de la Hispanidad, a 5 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música barroca, el flamenco y la danza entre las murallas de la Galería de las Colecciones Reales abrirán este viernes Hispanidad 2026, que llenará Madrid de acentos y propuestas culturales hasta el próximo 12 de octubre con Estados Unidos como país invitado coincidiendo con los 250 años de su independencia.

El festival, organizado por la Comunidad de Madrid, desplegará más de 200 actividades, con una gran cabalgata este domingo y los conciertos gratuitos de Marta Sánchez, Sebastián Yatra, Carlos Baute, Aterciopelados y Arturo Sandoval entre sus principales reclamos.

La jornada inaugural, este viernes, comenzará a las 9 horas con el IV Foro Nacional de la Cultura en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dedicado a la Hispanidad en geopolítica y al español como vínculo cultural. A las 12 horas, La Folía ofrecerá un concierto gratuito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la música en torno a la independencia estadounidense.

Por la tarde, Kor'sia estrenará 'The Cave', una creación para las murallas árabes de la Galería de las Colecciones Reales, con pases a las 17 y a las 18.30 horas y acceso gratuito hasta completar aforo.

A las 19 horas coincidirán la gala del 30º aniversario de Larumbe Danza en el Teatro Municipal de Coslada, el concierto 'Alonso en clave dieciochesca' en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial y la proyección con coloquio de 'We the Hispanos', de José Luis López-Linares, en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera.

Por su parte, los Teatros del Canal estrenarán 'Baco polaco', de Mauricio Kartun, a las 19.30 horas en la Sala Verde. La obra permanecerá hasta el día 11, con funciones de martes a sábado a las 19.30 horas y los domingos a las 18 horas.

El flamenco llegará al Tablao Ópera Flamenca con Paula Moreno, Carlos Rivero e Illeana Gómez, dentro de Madrid en Vivo. Del 2 al 12 habrá pases diarios a las 18.30 horas y una segunda sesión los jueves, viernes y sábados a las 21.30 horas.

SÁBADO Y DOMINGO: DANZA, NUEVA ORLEANS Y CABALGATA

El sábado, La Venidera presentará 'Lo que ya fueron otros' en el Museo del Traje a las 11.30 y a las 13 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. A las 18 horas, la World Street Brass Band de Nueva Orleans actuará gratuitamente en el Parque de Santander.

La Sala Negra de los Teatros del Canal recibirá 'Enjambre Rave', de Elías Aguirre, el sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 17 horas. De su lado, el Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial, inaugurará el Festival 7 Villas el sábado, a las 19 horas, con 'Aromas de soledad' y acogerá el domingo, a la misma hora, el salón literario 'Hispanoamérica, con voz de mujer'.

La gran cita del domingo será sin duda la Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía desde las 18 horas con 15 carrozas y el mayor despliegue realizado hasta la fecha, según el Ejecutivo autonómico. Bailarines, patinadores, acróbatas, bandas y compañías de teatro acompañarán a las delegaciones de los pueblos hispanos.

Estados Unidos participará con representantes de Guam y las Islas Marianas del Norte y con la banda de Nueva Orleans. El desfile se retransmitirá en la Freedom Tower de Miami y habrá una conexión desde la Plaza de Callao con la ciudad estadounidense.

Antes de la cabalgata, Jazzville ofrecerá los conciertos de Fede Comín y Julio Hernández a las 13 y a las 17 horas, respectivamente.

PLAZA DE ESPAÑA: YATRA, MARTA SÁNCHEZ Y CARLOS BAUTE

Los grandes conciertos gratuitos se concentrarán en el último fin de semana. La Plaza de España recibirá el viernes, 9 de octubre, a La Santa Cecilia a las 19 horas y a Aterciopelados a las 21 horas.

El sábado 10 actuarán Nat Simons a las 13 horas y Sebastián Yatra a las 20.30 horas. El domingo 11 será el turno de Marta Sánchez, a las 13 horas, seguida de Tipa Tipo, a las 19 horas, y Los Cumbia Stars, a las 21 horas. Carlos Baute protagonizará la cita del lunes, 12 de octubre, a las 20 horas.

SOL Y PLAZA MAYOR: ROCK, JAZZ Y FLAMENCO

En la Puerta del Sol actuarán Lin Cortés y PATAX el viernes 9, a las 19.30 y a las 21 horas. El sábado 10 se sucederán Victorias, a las 12 horas; La Chica, a las 13.30 horas; Los Nikis de la Pradera, a las 19 horas; y 091, a las 21 horas.

El domingo 11 llegarán Comandante Twin, a las 12 horas; Jenny and The Mexicats, a las 13.30 horas; Aymée Nuviola, a las 19 horas; y Cimafunk, a las 21 horas.

Por su parte, la Plaza Mayor recibirá a Xenia Rubinos el viernes 9 a las 21.30 horas. El sábado 10 actuarán Santi Comet a las 13 horas, Ibérica Suite Jazz a las 18.30 y Arturo Sandoval a las 21 horas.

El domingo 11 habrá conciertos de Tori Sparks a las 13 horas, la Orquesta de la Comunidad de Madrid a las 18.30 horas y 'De Nina Simone a La Paquera' a las 21 horas. El lunes 12, a las 20 horas, llegará la Gala de Estrellas del Flamenco del Corral de la Morería. Todos estos conciertos serán gratuitos.

CITAS ENTRE SEMANA Y CIERRE EN CIBELES

Entre ambos fines de semana habrá conciertos gratuitos del Cuarteto Turina, el lunes 5 a las 19 horas en la Real Academia Española; 'Donde nace el camino', el martes 6 a las 19 horas en la Casa Museo Lope de Vega; y AKM Trio, el miércoles 7 a las 19 horas en el Museo Cerralbo. El jueves 8, la Plaza Mayor ofrecerá 'De Broadway a la Gran Vía', homenaje a Jaime Azpilicueta, a las 20.30 horas.

La oferta incluye también 'Nascencia', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, en los Teatros del Canal este viernes y el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18.30 horas; y 'El imperativo categórico', de Victoria Szpunberg, en La Abadía, hasta el domingo 4 a las 19.30 horas.

Las exposiciones tendrán espacio con 'Nexus Hispanoamérica Foto', hasta el 15 de octubre en el Centro Cultural Pilar Miró, en su horario de apertura, y 'España y los hispanos en la independencia de los Estados Unidos', desde el sábado 3 en los Jardines del Palacio de Vista Alegre.

El festival culminará el lunes, 12 de octubre, con un espectáculo piromusical gratuito en la Plaza de Cibeles a las 21.30 horas.