El hombre que atropelló el sábado a dos personas en Carabanchel dio positivo en la prueba de alcoholemia

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este sábado acusado de atropellar a dos personas en el distrito madrileño de Carabanchel mientras descargaban una furgoneta en doble fila daba muestras de estar bajo la influencia del alcohol y dio positivo en el control de alcoholemia que le fue practicado.

Los hechos ocurrieron en la calle António López, cuando una pareja de apenas 25 años fue atropellada mientras descargaban una furgoneta. La mujer sufrió una amputación de ambas piernas mientras que el joven sufre una fractura abierta en al pierna derecha. Ambos fueron trasladados en estado grave al hospital.

La Policía Municipal de Madrid le practicó entonces una prueba de alcoholemia al conductor sospechoso, la cual dio positivo por encima de la tasa de delito, según han señalado fuentes policiales consultadas por Europa Press. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía ha confirmado que el sospechoso intentó huir del lugar, confirmando así las informaciones brindadas el fin de semana por Emergencias Madrid, que subrayó la importancia de la colaboración ciudadana como "crucial" para evitar que el conductor se fuera de la escena del atropello.