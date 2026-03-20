Un hombre sufre quemaduras en más del 60% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Morata

Incendio de una vivienda en Morata de Tajuña. - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha sufrido quemaduras en más del 60% del cuerpo en el incendio de su vivienda de dos plantas este viernes en Morata de Tajuña.

El suceso se ha producido sobre las 16.30 horas en un inmueble ubicado en el número 1 de la calle Las Cruces. Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y efectivos del Summa112, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Los bomberos han rescatado al varón de una de las habitaciones y, a la llegada de los sanitarios, se encontraba en parada cardiorespiratoria. Tras revertirla y estabilizarle, ha sido trasladado en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital de La Paz.

Según ha informado Bomberos de la Comunidad de Madrid, la vivienda ha resultado completamente afectada en la segunda planta debido al fuego. Además, han colaborado Guardia Civil y Policía local de Morata.