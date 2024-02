Hortaleza aspira a convertirse en "el distrito de la salud" y contará con el primer gran centro de oncología infantil

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Hortaleza aspira a convertirse en el "distrito y el Silicon Valley de la salud" y contará con el primer gran centro dedicado a la oncología infantil, que se sumará a las numerosas infraestructuras y fundaciones sanitarias que ya concentra.

Así lo anunció anoche, en una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, el concejal presidente de Hortaleza, David Pérez, quien avanzó que ese centro oncológico estará en Sanchinarro y "tendrá un componente de apoyo a las familias, de investigación, acogida y terapias avanzadas".

Pérez ha señalado también que el distrito llegará pronto a los 200.000 habitantes. "Somos también distrito líder en materia de deporte. También tenemos muchas zonas verdes, el 10% de todas las de la capital, y la calidad del aire es muy buena. Hortaleza tiene toda esa tradición, modernidad y proyección", ha indicado.

El edil, que lleva como presidente de Hortaleza desde junio, ha conocido a muchos vecinos desde entonces y ha comprobado que "están orgullosos de su distrito, de sus barrios y son muy solidarios". "Tenemos muchas asociaciones con mucha gente que colabora. Somos un distrito con mucho futuro y calidad de vida", ha agregado.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Entre los proyectos para esta legislatura, David Pérez ha indicado que la nueva biblioteca planificada se situará en la calle y pretende "dar respuesta a una necesidad vecinal, con más presupuesto que lo previsto".

El barrio de Valdebebas contará también con un centro cultural, en el que se invertirán 9 millones de euros, además de un campo de fútbol y un polideportivo. El también reciente barrio de Sanchinarro tendrá polideportivo, Y en todos en el distrito habrá nuevos centros de carácter social, cultural y sanitario. "Se va a producir una gran inversión, tanto público como privada", ha avanzado.

Pérez remarcó que el Gran Premio de Fórmula 1 que acogerá el cercano recinto de Ifema Madrid y la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas serán oportunidades que redundarán en "beneficiosos para el distrito en términos de turismo, comercio y otros atractivos, y paliar cualquier efecto molesto".

"Vienen muchos proyectos muy buenos para Hortaleza", ha afirmado el edil que buscará aprovecharlos. "Me gusta generar ideas. Nosotros estamos desarrollando un nuevo barrio de gran calidad que está aprobado, que se llama la Solana. Yo donde estoy, me vuelco, gracias también a un partido que te respalda y estar en una ciudad como Madrid, que es un cañón. Las cosas no ocurren porque sí, sino porque se trabajan. En Hortaleza los que me han precedido han hecho un gran trabajo y ahora vamos a mejorarlo", ha recalcado.

LIMPIEZA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Pérez también ha destacado que Hortaleza es un distrito "muy seguro", por lo que ha ensalzado el "trabajo extraordinario" de la Policía Municipal y Nacional y también el de los Bomberos. "En Hortaleza está el complejo de Canillas, que hace que veas circulando muchos coches policiales, lo que tiene un efecto disuasorio muy importante", ha indicado.

En cuanto a la limpieza del distrito, la ha calificado con un "notable alto". Por ello, ha aplaudido el esfuerzo del Área de Medio Ambiente "para estar pendiente de cada barrio y esquina del distrito". "Eso no significa que no sea mejorable, por eso ya estamos en ello", ha indicado Pérez, quien ha añadido que "no le consta" ningún proyecto de cantón de limpieza en Sanchinarro.

En materia educativa, el entrevistado ha apuntado que la Comunidad abrirá una nueva escuela infantil y un centro de salud en Valdebebas. Y ampliará a educación secundaria los colegios Alfredo Di Stéfano y Nuria Espert. También ha añadido en el distrito existen colegios públicos y privados y Formación Profesional "de gran prestigio y de calidad".

SOLICITARÁ UNA NUEVA PARADA DE METRO EN LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11

En otro orden de cosas, el que fuera consejero de Transportes recordó que en el anterior mandato regional dejó aprobada la ampliación de la línea 11 de Metro desde las estaciones de Conde de Casal a Hortaleza, un proyecto que la Comunidad de Madrid ha paralizado momentáneamente y espera que sea "para mejorarlo".

Aprovechando la circunstancia, el edil va a solicitar una nueva estación en esa línea ampliada junto a Santiago Apóstol, en la zona del Bosque. Y ha confirmado que Valdebebas también tendrá "un intercambiador muy avanzado" que espera que se pueda inaugurar esta año y "combinar así los distintos sistemas de transportes".

Por otro lado, David Pérez ha puesto en valor el Foro Económico-Empresarial cuya primera jornadas se ha desarrollado este jueves en Hortaleza, y que ha contado con la presencia del presidente de CEIM. "En el distrito tenemos sedes de grandes empresas y nos parecía que era bueno conectarlas y fomentar la colaboración público-privada, ese apoyo al mundo empresarial que genera empleo y oportunidades", ha esgrimido.

Por último, el concejal presidente ha invitado a todos los vecinos a conocer la belleza de la sede de la Junta Municipal y todo el distrito, "que tiene unas posibilidades y mercadillos estupendos".