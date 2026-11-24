Archivo - Detalle de un restaurante en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hostelería madrileña prevé una campaña de Navidad con expectativas mayoritariamente favorables, aunque mantiene la "prudencia" sobre la evolución de las reservas.

El 72% de los empresarios espera igualar o mejorar los resultados de 2025, pero el 37,3% registra menos reservas que el año pasado, según ha informado Hostelería Madrid en un comunicado a partir de una encuesta de previsiones realizada entre sus asociados.

De ella se desprende que el 28% de los empresarios anticipa un resultado inferior al de la pasada campaña. En términos generales, el 64% de los establecimientos considera que la Navidad será buena o muy buena, el 32% la califica como regular y el 4% prevé una campaña mala.

Las expectativas positivas no se han traducido por el momento en un incremento generalizado de las reservas. El 52% de los establecimientos mantiene el nivel del año pasado y el 10,7% registra un aumento, frente al 37,3% que declara un descenso.

Para la asociación, estos resultados reflejan una campaña marcada por la estabilidad, en la que las perspectivas favorables conviven con una evolución desigual de la demanda y con la expectativa mayoritaria de mantener la actividad del año anterior.

EL 57,8% MANTIENE O REDUCE LOS PRECIOS.

En cuanto a los menús navideños, el 57,8% de los establecimientos ha mantenido o reducido los precios respecto al año anterior. En concreto, el 53,1% los ha mantenido, el 4,7% los ha rebajado y el 42,2% los ha incrementado.

El 65,6% ofrece menús de entre 30 y 55 euros. El tramo más frecuente es el de 30 a 45 euros, que concentra el 39,1% de las respuestas, seguido del de 45 a 55 euros, con el 26,6%.

Las comidas y cenas de empresa y compañeros de trabajo son las celebraciones más habituales para el 46,7% de los establecimientos encuestados. Les siguen las reuniones de amigos, con el 26,7%; las comidas y cenas familiares, con el 17,3%, y los encuentros de grupos y asociaciones, con el 9,3%.

En conjunto, las celebraciones entre compañeros de trabajo y amigos constituyen la principal modalidad de encuentro navideño para el 73,3% de los establecimientos, según los resultados facilitados por Hostelería Madrid.

LOS FINES DE SEMANA CENTRALES DE DICIEMBRE, LOS MÁS DEMANDADOS.

El 65,3% de los establecimientos ha señalado que sus reservas navideñas comienzan en noviembre y el 21,3% prolonga este periodo hasta enero. Los fines de semana del 11 al 13 y del 18 al 20 de diciembre concentrarán la mayor demanda, coincidiendo con las comidas y cenas de empresa, compañeros de trabajo y amigos.

En las fechas más señaladas predomina el mantenimiento de las reservas respecto a campañas anteriores. El 62,3% declara una evolución estable para el 25 y el 31 de diciembre, porcentaje que alcanza el 63,3% en Año Nuevo y el 66,2% en Reyes.

Para prevenir los plantones, el 65,4% solicita una señal económica, mientras que el 26,9% utiliza sistemas de reconfirmación por correo electrónico, mensaje o llamada.

Los empresarios han advertido de que los plantones y las cancelaciones pueden afectar a la planificación de las compras, la organización del personal y la ocupación de las mesas, especialmente durante las jornadas de mayor demanda.

El presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, ha destacado el papel de los establecimientos como espacios de reunión. "La Navidad es un momento de encuentros y nuestros establecimientos son la mejor alternativa para disfrutarlos, porque la hostelería es mucho más que una actividad económica. Es parte de nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de celebrar", ha afirmado.

"Detrás de cada comida, de cada brindis y de cada sobremesa hay personas y familias, profesionales que trabajan para que todos los demás podamos disfrutar y compartir momentos inolvidables. Esa es la verdadera importancia de la hostelería en Navidad: ser un lugar de encuentro, de convivencia y de celebración para todos los madrileños", ha añadido.