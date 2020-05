Los hosteleros de Chinchón se quejan de que la situación actual es una "ruina"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los pueblos más turísticos de la Comunidad de Madrid, Chinchón, que sustenta su economía principalmente gracias al sector servicios, vive actualmente una situación de "ruina" motivada por las restricciones que conlleva la fase O de la actual crisis sanitaria.

Así lo ha dejado claro, José Manuel, dueño del 'Mesón Casa Conrado', en declaraciones a Europa Press Televisión. "Una ruina grande es la que tenemos todos ahora. En Chinchón vivimos prácticamente un 75 por ciento de la hostelería, mientras que esto no se solucione de alguna manera esto es una ruina", ha lamentado.

PESIMISMO ENTRE LOS HOSTELEROS

Desde la tienda de alimentación 'El Ratón Pérez', ubicada también en la Plaza Mayor, su propietario, Jesús, no ha podido ocultar su pesimismo. "Muy mal, esto es una ruina para toda la plaza y para todo el pueblo, aquí vivimos prácticamente del turismo, y al no haber turismo pues esto está muerto total, es una lástima", ha reconocido.

"Es un desastre, no hay nadie", ha señalado Isidoro, otro de los hosteleros del centro del pueblo madrileño. Además, avecina lo que vendrá con el pase a la fase 1: "Chinchón vive del turismo, y el turismo si no viene, para qué quieres abrir ¿para cuatro mesas?. Luz, agua, y dos empleados que tengas, no interesa, mejor cerrar".

Los hosteleros de Chinchón tampoco ven con buenos ojos que, a pesar de llevar dos semanas sin ningún contagio por la Covid-19, no hayan pasado a la fase 1, como sucede en los pueblos de otras comunidades autónomas.

"No entiendo que nos corten a todos por el mismo patrón, no quiero menospreciar a nadie, pero en Fuenlabrada, Móstoles o Getafe hay muchísimas miles de personas, aquí estamos cuatro", ha apuntado Jesús, dueño de 'El Ratón Pérez'.

ELIMINACIÓN DE FRANJAS HORARIAS

No todo son malas noticias para Chinchón, su población ha sentido el alivio de la eliminación de las franjas horarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes tanto para pasear como para hacer deporte. "Bien, por lo menos te da una libertad y una confianza, aunque luego veremos", ha remarcado Enrique que paseaba por la plaza.

Es cuanto menos curioso el caso del pueblo madrileño, que quedó anteriormente excluido de esta medida por tan solo 200 habitantes, cuando incluía a municipios de menos de 5.000. "Si somos 5.200 empadronados, pero si quitas la urbanización que es Nuevo Chinchón, que hay casi otros 800 o 900 habitantes, pues hubiéramos pasado tranquilamente", ha recordado José Manuel, que regenta el 'Mesón Casa Conrado'.

