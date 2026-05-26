Los hoteleros madrileños reúnen en una guía las mejores terrazas, rooftops y jardines de hoteles de la Comunidad

La AEHM presenta ‘Hoteles en abierto’, la guía que invita a descubrir las terrazas, rooftops y jardines de hoteles de la Comunidad de Madrid. - AEHM

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha presentado 'Hoteles en abierto', una guía en colaboración con 'Time Out' de espacios al aire libre abiertos todo el año en hoteles de la Comunidad, desde terrazas, a rooftops y jardines.

Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la publicación nace con el objetivo de poner en valor estos espacios como parte de la oferta turística y de ocio madrileña, acercándolos tanto a visitantes como a residentes y mostrando nuevas formas de descubrir y disfrutar de Madrid a través de la experiencia hotelera, ha informado la asociación en un comunicado.

La vicepresidenta ejecutiva de AEHM, Mar de Miguel, ha destacado el papel de estos espacios como "parte natural de la ciudad", así como "motores de experiencias". La guía reúne "75 formas de entender la hospitalidad al aire libre durante todo el año, 75 espacios que reflejan la diversidad y la calidad del sector hotelero de Madrid".

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, ha mostrado su satisfacción por la edición de la guía, que ha vinculado al reto de "seguir creando productos y experiencias" para la diferenciación y la competitividad de la Comunidad como destino.

La guía está editada en formato bilingüe (castellano e inglés) y con una cuidada impresión en tapa dura. Agrupados por zonas (Centro, Madrid de los Austrias, Las Letras y Chueca, Salamanca y Retiro, Chamberí, Artes y Estación, Madrid Norte y otras áreas), la guía propone un recorrido por azoteas con vistas privilegiadas, jardines escondidos y terrazas gastronómicas que invitan a redescubrir Madrid desde otra perspectiva.