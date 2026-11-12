El humorista Carlos Latre hará de maestro de ceremonias en el encendido de la Navidad madrileña el próximo sábado 21

Archivo - El presentador Carlos Latre durante la gala de la 30 edición de los Premios José María Forqué - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El humorista Carlos Latre hará de maestro de ceremonia en el encendido de la Navidad madrileña el próximo sábado 21, ha adelantado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el Cifse.

Arrancará a las 19 horas en la plaza de Cibeles, con la confianza de que "el bulevar (hacia la Puerta de Alcalá) ya esté prácticamente concluido" siendo "una obra emblemática en el Paisaje de la Luz que puedan disfrutar las miles y miles de personas" que esperan.

"Va a haber sorpresas para los madrileños", ha asegurado enigmáticamente el alcalde, que sí ha adelantado que "el conductor del acto va a ser Carlos Latre". Será un momento para "pasarlo bien y disfrutar" para que Madrid "vuelva a mostrar ese ambiente de concordia, de alegría que caracteriza esta a ciudad".

Almeida está seguro de que ese día se va a "juntar gente que piensa muy diferente, muy distinto, con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, que votan también distinto para simplemente disfrutar de una ciudad como Madrid con un encendido de luces que va a tener sorpresas".