El ICAM homenajea con una placa a los abogados de Oficio que asistieron durante la crisis del Covid-19

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los principales representantes políticos en materia de Justicia han participado a lo largo de la mañana en el Colegio de Abogados de Madrid en un homenaje a los cerca de 5.500 profesionales que prestan este servicio público en la región en el marco de los actos conmemorativos del X Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, ha informado el colegio en un comunicado.

Antes de comenzar la jornada inaugural, el decano del colegio, José María Alonso, ha descubierto en la sede del ICAM una placa-homenaje en reconocimiento a los abogados del Turno de Oficio que durante el año 2020 han ejercido el Derecho de Defensa con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19 y ha agradecido su "labor extraordinaria" durante la crisis sanitaria.

"Sin Derecho de Defensa no hay democracia, no hay sociedad, no hay paz. No tengo palabras para agradeceros todo lo que habéis hecho", ha manifestado el decano.

Tras este emotivo homenaje, el decano José María Alonso, acompañado por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique López, y en presencia de distintas autoridades y operadores jurídicos de la región, se ha lamentado en su discurso inaugural por el escaso reconocimiento que los abogados de oficio han tenido durante la pandemia.

"Se han atendido más de 11.200 asistencias y han intervenido más de 3.000 compañeros durante este periodo", ha asegurado el eecano, y aunque el reconocimiento a otros colectivos ha sido "más que justo", "no cabe duda de que el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la defensa del Derecho de Defensa también forman parte esencial de nuestras vidas".

El decano ha hecho referencia a los difíciles momentos que tuvo que afrontar la abogacía por la falta de material de protección, motivo por el que el Colegio ofreció amparo colegial a todos los letrados y letradas si no veían garantizadas las medidas de protección.

Sin embargo, según apuntó José María Alonso, "han sido mínimos los casos en los que se ha pedido dicho amparo; se han atendido todos los casos a pesar de las circunstancias".

En este sentido, ha querido agradecer la colaboración de las distintas autoridades políticas y judiciales que hicieron recomendaciones inmediatas para que las atenciones fueran telemáticas y ha confiado en que Madrid esté más preparado para afrontar un nuevo rebrote.

"Sería imperdonable que no aprendiéramos de esta crisis, que no aprendiéramos de las consecuencias gravísimas que han tenido y, sobre todo, que no agradeciéramos a los que hoy no están con nosotros el que hayan dejado su vida por hacer su trabajo", ha dicho.

REVISIÓN DE BAREMOS

Dirigiéndose a los grupos parlamentarios presentes en la celebración del X Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, el decano ha manifestado su malestar por la "infrarrepresentación" de la abogacía en la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa.

Asimismo, también se ha lamentado porque la abogacía no esté representada en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Esto clama al cielo. Desde el Colegio vamos a seguir trabajando, criticando e impulsando esto de una manera muy clara", ha asegurado.

Con respecto al turno de oficio, Alonso ha vuelto a reivindicar la revisión de los baremos, "en muchos casos miserables", que siguen percibiendo los letrados y ha pedido a los grupos parlamentarios presentes que entiendan y defiendan las peticiones de la Abogacía.

"No estamos pidiendo un trato de favor, estamos pidiendo recibir lo que es justo, y cuando uno defiende lo que es justo se deja la vida por ello", ha subrayado.

Antes de dar paso al consejero de Justicia, José María Alonso se ha dirigido a los letrados de oficio para mostrar su gratitud y admiración por su labor.

POR Y PARA LOS CIUDADANOS

Por su parte, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo Enrique López, ha querido recordar y mandar un abrazo "a todos los miembros de la abogacía que han perdido a un ser querido y a todas las familias que han perdido a un abogado".

Según López, "la Justicia Gratuita es un sistema para retribuir a abogados que trabajan por y para los ciudadanos en el acceso a los tribunales y, por eso, rendir homenaje a la Justicia Gratuita es rendir homenaje a los abogados que forman parte del epicentro y de una parte fundamental de nuestra Justicia" y es rendir homenaje "a uno de los servicios de la Justicia de los que estamos más orgullosos en la Comunidad de Madrid".

López ha resaltado el diálogo que su Gobierno ha fomentado con los distintos sectores comprometidos con que la Justicia funcione de forma efectiva y que ha conseguido una serie de avances en el ámbito de las infraestructuras judiciales trabajando en tres objetivos: modernización y mejora de todas las instalaciones, concentración de las sedes y humanización de los espacios.

Además, ha asegurado que los abogados que trabajan en el ámbito de la Justicia Gratuita no pueden quedar fuera de este proyecto de modernización por lo que ha recordado que, en los últimos años, se han "mejorado las tarifas de los abogados en 12 procedimientos, incluidos los 5 más habituales" y se ha llevado a cabo "una mejora de la gestión impulsando un nuevo modelo que permite a los abogados y procuradores cobrar mes a mes".

"Sabemos que nunca es suficiente, por eso entendemos las lógicas reclamaciones que realiza el decano del Colegio respecto a la actualización de los baremos", ha explicado el Consejero.

X DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO

Tras la sesión inaugural, los actos conmemorativos del X Día de la Justicia Gratuita en el ICAM continuarán con la celebración de dos mesas redondas en las que participarán representantes políticos en materia de Justicia del Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid.

La vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro, será la encargada de clausurar el evento.