Identificados en la Sierra Norte fósiles marinos de hace 460 millones de años, los más antiguos de la Comunidad

Los fósiles marinos más antiguos de Madrid salen a la luz en la Sierra Norte. - UCM

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado en la Sierra Norte fósiles marinos cuya antigüedad se remonta al Ordovícico Medio, hace aproximadamente 460 millones de años, los más antiguos conocidos hasta ahora en la Comunidad de Madrid.

En concreto, los restos fueron hallados en afloramientos de pizarras paleozoicas situados en el entorno de Patones y El Atazar y pertenecen a distintos grupos de invertebrados marinos. Entre ellos se incluyen fósiles de trilobites, braquiópodos, moluscos y graptolitos conservados en rocas marinas muy antiguas que forman parte del basamento geológico de la región.

Según ha apuntado la UCM en un comunicado, estas rocas, ocultas en gran parte bajo materiales más recientes y visibles únicamente en sectores del Sistema Central, han sufrido intensos procesos de deformación y metamorfismo a lo largo de sucesivas orogenias, lo que explica "la extraordinaria rareza" de encontrar fósiles en ellas.

La investigación revisa además toda la información paleontológica previa disponible sobre el Paleozoico de la Sierra Norte de Madrid y Guadalajara, aportando nuevos datos sobre la fauna marina que habitó esta zona cuando el territorio madrileño se encontraba cubierto por antiguos mares.

LOS MÁS ANTIGUOS CONOCIDOS EN LA COMUNIDAD

Según los autores, estos restos constituyen los fósiles corporales más antiguos conocidos en la Comunidad de Madrid. Su antigüedad es ligeramente posterior a unas icnitas o huellas fósiles atribuidas a artrópodos marinos, descubiertas hacia 1864 por el ingeniero y geólogo Casiano de Prado en Puebla de la Sierra, y que desde entonces no han vuelto a ser objeto de estudio detallado.

En el trabajo han participado la paleontóloga Sara Romero, del Área de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Carlos Gutiérrez-Marco, investigador del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM).

Los resultados serán presentados durante la 80ª sesión científica de la Sociedad Geológica de España, que se celebrará el viernes, y los resultados se publicará en la revista científica 'Geogaceta', junto con el resto de contribuciones presentadas en la reunión.