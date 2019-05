Iglesias entrevista a Sánchez Mato recordando que esta ahí porque Carmena optó por un "proyecto personal"

Publicado 17/05/2019 19:20:10 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado este viernes en una entrevista al candidato de Madrid en Pie Municipalista a la Alcaldía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que está postulándose a liderar la ciudad con una candidatura aparte porque la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, optó por un proyecto "personal".

Lo ha hecho Iglesias en su programa 'Otra vuelta de Tuerka', emitido por Público TV, donde ha realizado una entrevista de 35 minutos a Sánchez Mato, sin pasar por alto las diferencias que el exdelegado de Economía tuvo con la regidora. "Fueron diferencias políticas más amplias", ha lanzado el líder de Podemos.

"Carmena no quiso contar con las formaciones políticas que le han apoyado y quiere construir un proyecto más de tipo personal con su equipo, prescindiendo de las formaciones políticas y espacios fundamentales en la construcción de Ahora Madrid y eso hace que algunos montéis otra candidatura", ha sostenido.

Por su parte, el candidato de Madrid en Pie Municipalista ha señalado que su programa se diferencia del de Carmena en que recuperan el que empezaron a elaborar en 2014 de cara a las pasadas elecciones como "herramienta útil de transformación".

En este punto, Iglesias ha indicado que tiene la sensación de que muchas veces se presenta la política como "un problema de confrontación entre partidos", pero se siente orgulloso de que en esta campaña han sido capaces de discutir de "recursos y de actores ineludibles", y no con otros candidatos.

Durante la entrevista se ha podido ver el feeling entre ambos políticos en un momento donde Podemos en Madrid, con su candidata a la Comunidad, Isa Serra, a la cabeza no ha mostrado un apoyo explícito a la candidatura de Más Madrid pero tampoco a la de IU liderada por Sánchez en Madrid en Pie. De hecho, hace pocos días ésta dijo que apoyaba "explícitamente" a las dos listas.

No obstante, sí es patente el distanciamiento que se ha producido en los últimos meses entre Podemos y el equipo de Carmena, no sólo porque finalmente la formación morada no se ha presentado a las elecciones municipales en Madrid sino porque los concejales que entraron hace cuatro años como miembros de Podemos y que ahora siguen con ella se encuentran expedientados por este movimiento.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha sido más explícito y se ha posicionado ya en su cuenta de Twitter diciendo que "lo mejor que le puede pasar a la izquierda en la ciudad de Madrid es que Manuela gane y que Sánchez Mato obtenga más del 5 por ciento". "Cualquier escenario que no sea éste pone en riesgo todo lo alcanzado", lanzó.

La candidatura de Sánchez Mato espera recuperar posiciones en lo que queda de campaña después de que las encuestas no le den los números suficientes para entrar en Cibeles con el mínimo de concejales el próximo 26 de mayo.