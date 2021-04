Iglesias: "No suena mal un poco más de pluralidad mediática en España, pero me quedan unos cuantos años en política"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que cuando deje la política volverá a dar clases en la universidad y a hacer programas políticos en televisión, pero para eso "queda mucho tiempo" porque "aún le quedan unos cuantos años en política".

Así ha respondido en esta mañana en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press cuando Juan Pablo Colmenarejo le ha preguntado por la noticia publicada en 'ABC' que asegura que está en conversaciones con el productor Jaume Roures para sumarse a un nuevo proyecto audiovisual.

"No sonaría mal que hubiera un poco más pluralidad mediática en España. Pero me quedan unos cuantos años en política. Después ya lo he dicho, daré clases de política y retomaré lo que hacía antes de estar en Podemos con La Tuerka y otros programas. Para eso queda mucho tiempo. Si alguien diera un paso adelante que asegure que en España el duopolio mediático se viera compensada por algo más de pluralidad ideológica eso sería bueno para la democracia española", ha respondido.

No obstante, Iglesias ha aseverado le quedan "unos cuantos años en política". "Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Vamos a salir a ganar pero tengo experiencia de diputado de oposición y estaré donde me coloquen los ciudadanos. Me queda mucho trabajo por hacer en mi partido y ya veremos lo que pasen el futuro. Si es en un escaño de oposición allí me tocará estar", ha dicho.

"AYUSO HA UTILIZADO LA PANDEMIA PARA IR CONTRA EL GOBIERNO"

Por otro lado, Iglesias ha señalado que si ganara la elecciones, sobre la crisis sanitaria, se reunirá con equipos de Sanidad y le trasladarían sus medias al Ministerio de Sanidad en una reunión cordial, "lo contrario de lo que se hace ahora, que se utiliza las pandemia para ir contra el Gobierno".

"Los datos de vacunación revelan algo muy grave. Ayuso dijo que si ella estaba al mando estarían vacunados todos los madrileños. Pero Madrid está la tercera por la cola por habitantes en vacunación, lo que revela la lamentable gestión, que se une a presión hospitalaria y otros datos de incidencia confirman que es la región que peor ha gestionado la pandemia, porque la entendieron como una oportunidad de hacer caer a un gobierno social-comunista", ha añadido.

En materia sanitaria, lo primero que harían invertir mil millones y "convertir el Zendal en un hospital, que hay que aprovecharlo porque ya está hecho pero necesita medios y profesionales". "El modelo sanitario ha consistido en externalizaciones y pelotazos urbanísticos. El Zendal tiene mucha propaganda, dinero y pelotazo. Lo que decimos que hay que hacer es dejar de trasladar recursos de lo público a manos privadas, que se traduce en peores servicios", ha apuntado.

El exvicepresidente del Gobierno de España también ha prometido mil millones de euros más para Educación y así poder contratar a 10.000 docentes más. El dinero que cuesten esta promesas vendrán, indica, que "adecuar la Comunidad del Madrid al artículo 31 de la Constitución España, a la justicia fiscal".

"Los sistemas democráticos apuestan por sistemas fiscales progresivos. La Unión Europea ha aprobado una movilización de recursos sin precedentes para salir adelante. Igual que movilizamos mucho dinero para ERTEs y mantener los puestos de trabajo perdidos. Si hay que hacer políticas expansivas para salir la economía todos tienen que esforzarse", ha argumentado.

Sobre la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, Iglesias ha señalado que la ministra de Trabajo "recibió un feedback muy positivo y recibió felicitaciones" en Bruselas cuando trasladó su plan "para mejorar la situación del mercado de trabajo". "Lo ven como correcto y va en la dirección de un nuevo estilo de época y en la dinámica que se lleva en Europa", ha apuntado.

"NO ME INTERESAN LOS JUEGOS DE LAS ENCUESTAS"

El líder de Podemos ha asegurado que "no le interesan los juegos de encuestas, que pueden entretener mucho pero la mejor encuesta en los medios, pero que la mejor encuesta es la del día 4". "Si hay participación alta en los barrios del Sur, si la mayoría social de Madrid habla con los votos, habrá un gobierno de izquierdas", ha augurado.

Iglesias ha negado que su campaña electoral haya despertado votos de la derecha porque cree que ese electorado "está hipermovilizado pase lo que pase pero hay un verdadero peligro porque hay una fuerza para gobernar que está abiertamente en contra de la democracia".

"Lo que está por ver es que si la izquierda nos movilizamos y que vamos a tener gobierno el día 4. Estas elecciones no son normales, nos jugamos al educación, la sanidad, la vivienda y una democracia que costó mucho construir en España y eso es la clave de la victoria", ha indicado.

En ese punto, el aspirante de la formación morada cree que es "muy grave que haya carteles de la Alemania nazi en el Metro", en referencia a la propaganda electoral de Vox sobre los 'menas' o que un exlegionario dispare sobre las fotos de miembros del Gobierno "y que un juez archive y diga que no es responsable de un crimen". "Yo pediría responsabilidad. ¿Cómo se siente un migrante y ve en el Metro y ve que ese tipo de carteles?", se pregunta.

Sobre las cartas amenazantes con balas que le han enviado, Pablo Iglesias confiesa que "no es agradable ni aceptable", sobre todo porque van dirigidas a otros miembros de su familia como sus padres. "Llevamos viviendo un año de acoso. No es agradable el nivel de insulto y violencia que recibimos. Hay razones para estar preocupados. Vamos a responder ganando las elecciones y gobernando en Madrid", ha concluido.