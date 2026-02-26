Incautados en Barajas 15 pangolines muertos en una maleta procedente de Etiopía

Varios ejemplares de pangolín muertos encontrados en el aeropuerto Adolfo Suáres-Madrid Barajas en una maleta procedente de Etiopía. - GUARDIA CIVIL

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Bajaras un total de 15 ejemplares muertos de una subespecie de pangolín --una especie protegida a nivel internacional-- en el interior de una maleta procedente de un vuelo de Etiopía.

Los hechos se produjeron el pasado 16 de febrero, cuando agentes de la Unidad Fiscal y Fronteras de Barajas pasaron medidas fiscales a pasajeros procedentes de Addís Abeba, encontrando en la maleta de una pasajera los animales, según un comunicado de la Guardia Civil.

En concreto, fue tras realizar prueba de rayos X a la maleta cuando se percataron de unos objetos de diferentes tonalidades y densidades que llamaron su atención. Al abrir la maleta, encontraron los 15 pangolines envueltos en plástico con un peso de 40 kilos.

Estos animales están incluidos en el apéndice I del catálogo del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que regula el comercio internacional de especies protegidas.

Se investiga a la pasajera propietaria de la maleta por un presunto delito contra la fauna, mientras que los ejemplares han sido enviados a CITES para su estudio, catalogación y valoración.

La incautación se produjo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado llevadas a cabo por el Instituto Armado y cuyo objetivo es precisamente el de prevenir el contrabando, narcotráfico, fraude u otras infracciones fiscales como autoridad aduanera.

La Guardia Civil ha recordado que el tráfico ilegal de especies protegidas constituye una grave amenaza para la biodiversidad y puede estar castigado con penas de prisión y multas.