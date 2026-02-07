El incendio de un bazar en una nave en Villa de Vallecas provoca una gran columna de humo negro - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un bazar situado en una nave de casi 2.500 metros cuadrados en la carretera de Villaverde a Vallecas ha causado este domingo una gran columna de humo negro.

Según ha explicado Emergencias Madrid, al lugar, en el madrileño distrito de Villa de Vallecas, han acudido 15 dotaciones de Bomberos Madrid. A llegar se han encontrado un fuego muy desarrollado y riesgo de colapso de la cubierta de la nave.

Policía Municipal ha utilizado sus drones para poder tener una perspectiva aérea de la zona afectada, mientras que los sanitarioas de Samur-Protección Civil se encuentran en preventivo al no haber heridos. Los bomberos continúan trabajando.