Un incendio en una casa en Latina deja dos vecinos afectados graves por inhalación de humo - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una vivienda en una casa del madrileño distrito de Latina ha dejado dos vecinos afectados graves por la inhalación del humo desprendido por el fuego.

Según ha informado Emergencias Madrid, se trataba de una planta baja de un edificio de cinco plantas del número 16 de la calle Cartaya. Las llamas rompieron por la fachada trasera y el humo inundó la escalera.

A la zona se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han rescatado a varios vecinos de las plantas superiores y han extinguido el incendio. Samur-Protección Civil han atendido a 15 personas, de las que dos estaban en estado grave y han sido trasladados al Hospital de La Paz.

Por su parte, el Samur Social ha ofrecido alternativa habitacional a los vecinos afectados. Además, han intervenido en este suceso tanto Policía Municipal como Nacional.