Un incendio en una hamburguesería de Atocha obliga a evacuar el local sin causar heridos. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este jueves en el conducto de extracción de humos de la cocina de una hamburguesería situada en el número 55 de la calle Atocha, en el distrito Centro, ha obligado a evacuar el restaurante sin que se hayan registrado heridos.

El fuego se ha producido sobre las 15 horas y hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han logrado controlar rápidamente las llamas, ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Los bomberos han impedido que el fuego se propagara a la estructura mixta de madera del edificio y al falso techo y antes de su llegada, el fuego y el humo salían por la boca de extracción de la humo de la cubierta --arriba del edificio--, por la puerta principal de entrada al local y por la portería del edificio colindante.

Como consecuencia del incendio, el local, que en ese momento contaba con clientes en su interior, ha tenido que ser evacuado mientras los bomberos desarrollaban las labores de extinción.

Samur-Protección Civil ha permanecido en preventivo durante la intervención, sin que haya sido necesario atender a ningún afectado.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid han cortado el tráfico en la zona para facilitar la actuación de los servicios de emergencia, mientras que efectivos de la Policía Nacional también han participado en el operativo.